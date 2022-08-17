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Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы - РИА Новости, 17.08.2022
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Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы
Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы - РИА Новости, 17.08.2022
Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы, она... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:04
2022-08-17T17:13
в мире
сербия
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы, она военно-нейтральна и будет защищать себя сама.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом.Журналисты спросили Вучича, размышляет ли он об открытии российской военной базы на сербской территории.Глава миссии ООН в Косово (UNMIK, МООНК) Каролина Зиаде в среду призвала руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики в Приштине проявить конструктивный подход к поиску компромисса на предстоящих переговорах при посредничестве ЕС.
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в мире, сербия, александр вучич, нато
В мире, Сербия, Александр Вучич, НАТО
17:04 17.08.2022 (обновлено: 17:13 17.08.2022)
 
Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы

Президент Вучич: Сербии не нужны иностранные военные базы, она будет защищать себя сама

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы, она военно-нейтральна и будет защищать себя сама.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом.
Журналисты спросили Вучича, размышляет ли он об открытии российской военной базы на сербской территории.
"Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы. Сербия – военно-нейтральное государство, хочет только сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население, и так будет себя вести в будущем", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции со Столтенбергом.
Глава миссии ООН в Косово (UNMIK, МООНК) Каролина Зиаде в среду призвала руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики в Приштине проявить конструктивный подход к поиску компромисса на предстоящих переговорах при посредничестве ЕС.
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