https://ria.ru/20220817/serbiya-1810265320.html

Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы

Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы - РИА Новости, 17.08.2022

Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы, она... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:04

2022-08-17T17:04

2022-08-17T17:13

в мире

сербия

александр вучич

нато

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БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы, она военно-нейтральна и будет защищать себя сама.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом.Журналисты спросили Вучича, размышляет ли он об открытии российской военной базы на сербской территории.Глава миссии ООН в Косово (UNMIK, МООНК) Каролина Зиаде в среду призвала руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики в Приштине проявить конструктивный подход к поиску компромисса на предстоящих переговорах при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20220817/belgrad-1810085979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, александр вучич, нато