https://ria.ru/20220817/samolet-1810221292.html
В Пулково сел самолет, вернувшийся из-за некорректной работы датчика
В Пулково сел самолет, вернувшийся из-за некорректной работы датчика - РИА Новости, 17.08.2022
В Пулково сел самолет, вернувшийся из-за некорректной работы датчика
Самолет рейсом в Екатеринбург, возвращавшийся в Санкт-Петербург из-за некорректной работы датчика механизации крыла, благополучно приземлился в аэропорту... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:48
2022-08-17T14:48
2022-08-17T15:00
происшествия
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
екатеринбург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Самолет рейсом в Екатеринбург, возвращавшийся в Санкт-Петербург из-за некорректной работы датчика механизации крыла, благополучно приземлился в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).Ранее сообщалось, что рейс FV 6417 авиакомпании "Россия", вылетевший из Пулково в 11.43 в Екатеринбург, был вынужден вернуться по техническим причинам. Службы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна."Сегодня, 17 августа, в 14.19 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Россия", вылетевший ранее в Екатеринбург. На борту находились 89 пассажиров. Во время полета от экипажа поступила информация о некорректной работе датчика механизации крыла", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что для отправки пассажиров в Екатеринбург авиакомпания подготовила резервный самолет. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20220817/samolet-1810143108.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пулково (аэропорт), санкт-петербург, екатеринбург
Происшествия, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Екатеринбург
14:48 17.08.2022 (обновлено: 15:00 17.08.2022)
В Пулково сел самолет, вернувшийся из-за некорректной работы датчика
Борт, вернувшийся в Пулково из-за некорректной работы датчика, благополучно приземлился
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Самолет рейсом в Екатеринбург, возвращавшийся в Санкт-Петербург из-за некорректной работы датчика механизации крыла, благополучно приземлился в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
Ранее сообщалось, что рейс FV 6417 авиакомпании "Россия", вылетевший из Пулково
в 11.43 в Екатеринбург
, был вынужден вернуться по техническим причинам. Службы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна.
"Сегодня, 17 августа, в 14.19 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Россия", вылетевший ранее в Екатеринбург. На борту находились 89 пассажиров. Во время полета от экипажа поступила информация о некорректной работе датчика механизации крыла", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что для отправки пассажиров в Екатеринбург авиакомпания подготовила резервный самолет. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме.