https://ria.ru/20220817/samolet-1810221292.html

В Пулково сел самолет, вернувшийся из-за некорректной работы датчика

В Пулково сел самолет, вернувшийся из-за некорректной работы датчика - РИА Новости, 17.08.2022

В Пулково сел самолет, вернувшийся из-за некорректной работы датчика

Самолет рейсом в Екатеринбург, возвращавшийся в Санкт-Петербург из-за некорректной работы датчика механизации крыла, благополучно приземлился в аэропорту... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:48

2022-08-17T14:48

2022-08-17T15:00

происшествия

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

екатеринбург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Самолет рейсом в Екатеринбург, возвращавшийся в Санкт-Петербург из-за некорректной работы датчика механизации крыла, благополучно приземлился в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).Ранее сообщалось, что рейс FV 6417 авиакомпании "Россия", вылетевший из Пулково в 11.43 в Екатеринбург, был вынужден вернуться по техническим причинам. Службы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна."Сегодня, 17 августа, в 14.19 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Россия", вылетевший ранее в Екатеринбург. На борту находились 89 пассажиров. Во время полета от экипажа поступила информация о некорректной работе датчика механизации крыла", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что для отправки пассажиров в Екатеринбург авиакомпания подготовила резервный самолет. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20220817/samolet-1810143108.html

санкт-петербург

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пулково (аэропорт), санкт-петербург, екатеринбург