https://ria.ru/20220817/samolet-1810215577.html

Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет возвращается в Пулково

Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет возвращается в Пулково - РИА Новости, 17.08.2022

Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет возвращается в Пулково

Вылетевший в Екатеринбург из Санкт-Петербурга самолет возвращается в Пулково по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:23

2022-08-17T14:23

2022-08-17T15:40

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Вылетевший в Екатеринбург из Санкт-Петербурга самолет возвращается в Пулково по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."Рейс FV 6417 авиакомпании "Россия", вылетевший из аэропорта Пулково в 11.43 в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково по техническим причинам", - сообщили в пресс-службе.Службы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Пулково работает в штатном режиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, новости - туризм