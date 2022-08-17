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Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет возвращается в Пулково
Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет возвращается в Пулково - РИА Новости, 17.08.2022
Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет возвращается в Пулково
Вылетевший в Екатеринбург из Санкт-Петербурга самолет возвращается в Пулково по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:23
2022-08-17T14:23
2022-08-17T15:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Вылетевший в Екатеринбург из Санкт-Петербурга самолет возвращается в Пулково по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."Рейс FV 6417 авиакомпании "Россия", вылетевший из аэропорта Пулково в 11.43 в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково по техническим причинам", - сообщили в пресс-службе.Службы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Пулково работает в штатном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, новости - туризм
Происшествия, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Туризм, Новости - Туризм
14:23 17.08.2022 (обновлено: 15:40 17.08.2022)
Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет возвращается в Пулково
Самолет "Петербург-Екатеринбург" возвращается в аэропорт Пулково по техническим причинам