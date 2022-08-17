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Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России - РИА Новости, 17.08.2022
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Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России
Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России - РИА Новости, 17.08.2022
Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России
Посольство Великобритании в России утверждает, что самолет Королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:19
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россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство Великобритании в России утверждает, что самолет Королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию".В понедельник в российском Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории экипаж перехватчика МиГ-31."Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа", — говорится в сообщении в телеграм-канале посольства."Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально", — добавили в дипмиссии.
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в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
14:19 17.08.2022 (обновлено: 19:19 17.08.2022)
 
Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России

Посольство Британии: нарушивший границу России самолет выполнял рутинную операцию

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665
Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство Великобритании в России утверждает, что самолет Королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию".
В понедельник в российском Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории экипаж перехватчика МиГ-31.
"Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа", — говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
"Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально", — добавили в дипмиссии.
Председатель комитета Госдумы РФ Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 21:46
Депутат Госдумы назвал нарушение границ британским самолетом провокацией
 
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