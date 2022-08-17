https://ria.ru/20220817/samolet-1810214840.html

Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России

Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России - РИА Новости, 17.08.2022

Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России

Посольство Великобритании в России утверждает, что самолет Королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:19

2022-08-17T14:19

2022-08-17T19:19

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство Великобритании в России утверждает, что самолет Королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию".В понедельник в российском Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории экипаж перехватчика МиГ-31."Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа", — говорится в сообщении в телеграм-канале посольства."Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально", — добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20220815/samolet-1809860603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, россия