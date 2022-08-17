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В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло - РИА Новости, 17.08.2022
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В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло
В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло - РИА Новости, 17.08.2022
В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло
Самолет Ан-24, повредивший при посадке в аэропорту Усть-Кута Иркутской области крыло и шасси, приземлялся при неблагоприятных погодных условиях, сообщил РИА... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:41
2022-08-17T10:41
происшествия
усть-кут
ан-24
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Самолет Ан-24, повредивший при посадке в аэропорту Усть-Кута Иркутской области крыло и шасси, приземлялся при неблагоприятных погодных условиях, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.В аэропорту города Усть-Кута в среду в 10.00 (5.00 мск) при заходе на посадку Ан-24 задел левым крылом поверхность земли. На снимках, сделанных очевидцами авиапроисшествия, видно, что, помимо сломанного крыла, у воздушного судна также повреждено шасси. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал."Самолет совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения", - сообщил собеседник агентства.По данным Gismeteo, утром 17 августа в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.Прокуратура и СК на транспорте начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html
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происшествия, усть-кут, ан-24, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Кут, Ан-24, Следственный комитет России (СК РФ)
10:41 17.08.2022
 
В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло

Повредивший крыло самолет Ан-24 садился в Усть-Куте при неблагоприятных погодных условиях

© РИА Новости / Борис Вдовенко / Перейти в фотобанкСамолет Ан-24 в небе
Самолет Ан-24 в небе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Борис Вдовенко
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Самолет Ан-24 в небе. Архивное фото
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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Самолет Ан-24, повредивший при посадке в аэропорту Усть-Кута Иркутской области крыло и шасси, приземлялся при неблагоприятных погодных условиях, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В аэропорту города Усть-Кута в среду в 10.00 (5.00 мск) при заходе на посадку Ан-24 задел левым крылом поверхность земли. На снимках, сделанных очевидцами авиапроисшествия, видно, что, помимо сломанного крыла, у воздушного судна также повреждено шасси. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
"Самолет совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения", - сообщил собеседник агентства.
По данным Gismeteo, утром 17 августа в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.
Прокуратура и СК на транспорте начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияУсть-КутАн-24Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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