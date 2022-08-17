https://ria.ru/20220817/samolet-1810157576.html
В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло
В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло - РИА Новости, 17.08.2022
В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло
Самолет Ан-24, повредивший при посадке в аэропорту Усть-Кута Иркутской области крыло и шасси, приземлялся при неблагоприятных погодных условиях, сообщил РИА... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:41
2022-08-17T10:41
2022-08-17T10:41
происшествия
усть-кут
ан-24
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Самолет Ан-24, повредивший при посадке в аэропорту Усть-Кута Иркутской области крыло и шасси, приземлялся при неблагоприятных погодных условиях, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.В аэропорту города Усть-Кута в среду в 10.00 (5.00 мск) при заходе на посадку Ан-24 задел левым крылом поверхность земли. На снимках, сделанных очевидцами авиапроисшествия, видно, что, помимо сломанного крыла, у воздушного судна также повреждено шасси. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал."Самолет совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения", - сообщил собеседник агентства.По данным Gismeteo, утром 17 августа в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.Прокуратура и СК на транспорте начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-кут, ан-24, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Кут, Ан-24, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье рассказали подробности посадки Ан-24, повредившего крыло
Повредивший крыло самолет Ан-24 садился в Усть-Куте при неблагоприятных погодных условиях