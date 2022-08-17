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СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье
СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье - РИА Новости, 17.08.2022
СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье
Следственный комитет организовал проверку после двух аварийных посадок самолетов Ан-24 в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:30
2022-08-17T09:30
2022-08-17T09:30
происшествия
усть-кут
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
ираэро
ан-24
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку после двух аварийных посадок самолетов Ан-24 в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ.В среду самолет Ан-24 компании "Ангара" при посадке в аэропорту Усть-Кута задел крылом землю, в результате сильно надломились и крыло, и стойка шасси. Другой Ан-24 компании "ИрАэро" из-за отказа одного из двигателей благополучно вернулся в Иркутск, в аэропорт вылета. В результате происшествий пострадавших нет."Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ)... Посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал", - говорится в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-кут, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), ираэро, ан-24
Происшествия, Усть-Кут, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), ИрАэро, Ан-24
СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье
СК начал проверку после аварийных посадок самолетов Ан-24 в Усть-Куте и Иркутске