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СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье

СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье - РИА Новости, 17.08.2022

СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье

Следственный комитет организовал проверку после двух аварийных посадок самолетов Ан-24 в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:30

2022-08-17T09:30

2022-08-17T09:30

происшествия

усть-кут

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

ираэро

ан-24

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку после двух аварийных посадок самолетов Ан-24 в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ.В среду самолет Ан-24 компании "Ангара" при посадке в аэропорту Усть-Кута задел крылом землю, в результате сильно надломились и крыло, и стойка шасси. Другой Ан-24 компании "ИрАэро" из-за отказа одного из двигателей благополучно вернулся в Иркутск, в аэропорт вылета. В результате происшествий пострадавших нет."Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ)... Посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал", - говорится в релизе.

усть-кут

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-кут, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), ираэро, ан-24