https://ria.ru/20220817/samolet-1810140714.html
Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя
Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя - РИА Новости, 17.08.2022
Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя
Самолет Ан-24 компании "ИрАэро" благополучно вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа одного из двигателей, создана комиссия для установки причин поломки,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:10
2022-08-17T09:10
2022-08-17T09:10
происшествия
иркутск
таксимо
иркутская область
ираэро
ан-24
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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Самолет Ан-24 компании "ИрАэро" благополучно вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа одного из двигателей, создана комиссия для установки причин поломки, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Этот инцидент стал вторым в среду с Ан-24 в Иркутской области. Ранее при посадке в аэропорту Усть-Кута аналогичный самолет задел крылом землю. На фотографиях, опубликованных Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ, видно, что во время посадки у борта компании "Ангара" сильно надломились крыло и стойка шасси, начата проверка по факту нарушения правил безопасности движения, люди на борту не пострадали.В Иркутск из-за отказа одного из двигателей вернулся Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", следовавший из регионального центра в поселок Таксимо (Бурятия). "Создана комиссия, причины устанавливают, технические службы работают на месте. Пока причина отказа двигателя неизвестна. Вернулись в аэропорт вылета. Решение принял командир воздушного судна, действовал в соответствии с инструкцией. Благополучно приземлились 49 человек, из них 4 члена экипажа", - сообщил собеседник агентства.Для доставки пассажиров в Таксимо авиакомпания предоставила резервный борт.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, таксимо, иркутская область, ираэро, ан-24
Происшествия, Иркутск, Таксимо, Иркутская область, ИрАэро, Ан-24
Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя
Самолет Ан-24 компании "ИрАэро" вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя