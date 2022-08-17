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Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть - РИА Новости, 17.08.2022
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Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть
Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть - РИА Новости, 17.08.2022
Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть
Ввод в строй жилья на территории Ростовской области в первом полугодии текущего года вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:21
2022-08-17T16:21
экономика
жилье
ростовская область
недвижимость
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Ввод в строй жилья на территории Ростовской области в первом полугодии текущего года вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр экономического развития региона Максим Папушенко."В первом полугодии у нас построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Мы плюсуем примерно на 30 процентов", - сказал он.По данным правительства области, в 2021 году в регионе было введено 2,686 миллиона квадратных метров жилья. Показатель стал рекордным за всю историю Ростовской области. Сообщалось, что по итогам текущего года регион планирует сохранить показатели не ниже уровня прошлого года.Папушенко отметил, что в целом экономика области выдерживает все санкционные нагрузки, что выражается в положительной динамике различных отраслей экономики, в том числе обрабатывающей промышленности.Министр добавил, что в регионе постоянно реализуются проекты для привлечения инвесторов. "У нас есть индустриальный парк в Новочеркасске. Недавно достигнута договоренность о том, что участки для инвесторов будут предоставляться по схеме 3 гектара за 3 тысячи рублей. Единственное условие - построить завод", - сказал Папушенко. Он уточнил, что помимо инфраструктуры резиденты индустриального парка получают определенные льготы.
https://ria.ru/20220817/kultura-1810172786.html
https://ria.ru/20220805/investitsii-1807460433.html
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экономика, жилье, ростовская область, недвижимость
Экономика, Жилье, Ростовская область, Недвижимость
16:21 17.08.2022
 
Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть

Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос примерно на 30 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Ввод в строй жилья на территории Ростовской области в первом полугодии текущего года вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр экономического развития региона Максим Папушенко.
"В первом полугодии у нас построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Мы плюсуем примерно на 30 процентов", - сказал он.
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По данным правительства области, в 2021 году в регионе было введено 2,686 миллиона квадратных метров жилья. Показатель стал рекордным за всю историю Ростовской области. Сообщалось, что по итогам текущего года регион планирует сохранить показатели не ниже уровня прошлого года.
Папушенко отметил, что в целом экономика области выдерживает все санкционные нагрузки, что выражается в положительной динамике различных отраслей экономики, в том числе обрабатывающей промышленности.
Министр добавил, что в регионе постоянно реализуются проекты для привлечения инвесторов. "У нас есть индустриальный парк в Новочеркасске. Недавно достигнута договоренность о том, что участки для инвесторов будут предоставляться по схеме 3 гектара за 3 тысячи рублей. Единственное условие - построить завод", - сказал Папушенко. Он уточнил, что помимо инфраструктуры резиденты индустриального парка получают определенные льготы.
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