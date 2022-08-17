https://ria.ru/20220817/rostov-1810245998.html

Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть

Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть - РИА Новости, 17.08.2022

Ввод в строй жилья в Ростовской области в l полугодии вырос почти на треть

Ввод в строй жилья на территории Ростовской области в первом полугодии текущего года вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:21

2022-08-17T16:21

2022-08-17T16:21

экономика

жилье

ростовская область

недвижимость

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Ввод в строй жилья на территории Ростовской области в первом полугодии текущего года вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр экономического развития региона Максим Папушенко."В первом полугодии у нас построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Мы плюсуем примерно на 30 процентов", - сказал он.По данным правительства области, в 2021 году в регионе было введено 2,686 миллиона квадратных метров жилья. Показатель стал рекордным за всю историю Ростовской области. Сообщалось, что по итогам текущего года регион планирует сохранить показатели не ниже уровня прошлого года.Папушенко отметил, что в целом экономика области выдерживает все санкционные нагрузки, что выражается в положительной динамике различных отраслей экономики, в том числе обрабатывающей промышленности.Министр добавил, что в регионе постоянно реализуются проекты для привлечения инвесторов. "У нас есть индустриальный парк в Новочеркасске. Недавно достигнута договоренность о том, что участки для инвесторов будут предоставляться по схеме 3 гектара за 3 тысячи рублей. Единственное условие - построить завод", - сказал Папушенко. Он уточнил, что помимо инфраструктуры резиденты индустриального парка получают определенные льготы.

https://ria.ru/20220817/kultura-1810172786.html

https://ria.ru/20220805/investitsii-1807460433.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, жилье, ростовская область, недвижимость