https://ria.ru/20220817/remont-1810195884.html

Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре

Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре - РИА Новости, 17.08.2022

Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре

Масштабный ремонт Липецкого государственного театра кукол, начавшийся в прошлом году, завершится в декабре текущего года; изменится не только внешний вид... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:56

2022-08-17T12:56

2022-08-17T12:56

липецкая область

липецк

ремонт

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Масштабный ремонт Липецкого государственного театра кукол, начавшийся в прошлом году, завершится в декабре текущего года; изменится не только внешний вид здания, конфигурация зрительного зала, но и прилегающая к театру территория, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что на реализацию проекта выделено 128 миллионов рублей, в том числе 20 миллионов – из федерального бюджета. На эти средства полностью обновят сцену и кулисы. Оборудуют автоматическую систему пожаротушения и современную систему видеонаблюдения. Паркет, лестница, окна, двери, отопление – всё будет новым. Дополнительные возможности для творчества откроет летняя сцена. Её установят рядом со зданием театра в сквере и в тёплое время года там будут давать спектакли."Замечательный проект, серьёзный подход к его реализации. Видно, что руководство театра полностью погружено в процесс и очень старается учесть каждый нюанс. Уверен, что после реконструкции здесь будет интересно и детям, и взрослым", – отметил Артамонов.По словам главы региона, особое внимание при разработке плана реконструкции театра было уделено изменению конфигурации зрительного зала. Изначально он был спроектирован неудобно для детей – высокая сцена создавала для них большие неудобства. Чтобы маленькие зрители могли со всех рядов видеть происходящее на сцене, её опустили на 50 сантиметров и скорректировали угол наклона самого зала."Завершиться все работы должны в декабре. Но уже в октябре артисты планируют открыть сезон – к этому времени зрительный зал будет готов", - уточнил Артамонов.

https://ria.ru/20220817/shkoly-1810180428.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, ремонт, игорь артамонов