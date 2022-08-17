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Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре - РИА Новости, 17.08.2022
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Липецкая область
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Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре
Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре - РИА Новости, 17.08.2022
Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре
Масштабный ремонт Липецкого государственного театра кукол, начавшийся в прошлом году, завершится в декабре текущего года; изменится не только внешний вид... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:56
2022-08-17T12:56
липецкая область
липецк
ремонт
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Масштабный ремонт Липецкого государственного театра кукол, начавшийся в прошлом году, завершится в декабре текущего года; изменится не только внешний вид здания, конфигурация зрительного зала, но и прилегающая к театру территория, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что на реализацию проекта выделено 128 миллионов рублей, в том числе 20 миллионов – из федерального бюджета. На эти средства полностью обновят сцену и кулисы. Оборудуют автоматическую систему пожаротушения и современную систему видеонаблюдения. Паркет, лестница, окна, двери, отопление – всё будет новым. Дополнительные возможности для творчества откроет летняя сцена. Её установят рядом со зданием театра в сквере и в тёплое время года там будут давать спектакли."Замечательный проект, серьёзный подход к его реализации. Видно, что руководство театра полностью погружено в процесс и очень старается учесть каждый нюанс. Уверен, что после реконструкции здесь будет интересно и детям, и взрослым", – отметил Артамонов.По словам главы региона, особое внимание при разработке плана реконструкции театра было уделено изменению конфигурации зрительного зала. Изначально он был спроектирован неудобно для детей – высокая сцена создавала для них большие неудобства. Чтобы маленькие зрители могли со всех рядов видеть происходящее на сцене, её опустили на 50 сантиметров и скорректировали угол наклона самого зала."Завершиться все работы должны в декабре. Но уже в октябре артисты планируют открыть сезон – к этому времени зрительный зал будет готов", - уточнил Артамонов.
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липецк, ремонт, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Ремонт, Игорь Артамонов
12:56 17.08.2022
 

Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиМасштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре
Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Масштабный ремонт Липецкого государственного театра кукол, начавшийся в прошлом году, завершится в декабре текущего года; изменится не только внешний вид здания, конфигурация зрительного зала, но и прилегающая к театру территория, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на реализацию проекта выделено 128 миллионов рублей, в том числе 20 миллионов – из федерального бюджета. На эти средства полностью обновят сцену и кулисы. Оборудуют автоматическую систему пожаротушения и современную систему видеонаблюдения. Паркет, лестница, окна, двери, отопление – всё будет новым. Дополнительные возможности для творчества откроет летняя сцена. Её установят рядом со зданием театра в сквере и в тёплое время года там будут давать спектакли.
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"Замечательный проект, серьёзный подход к его реализации. Видно, что руководство театра полностью погружено в процесс и очень старается учесть каждый нюанс. Уверен, что после реконструкции здесь будет интересно и детям, и взрослым", – отметил Артамонов.
По словам главы региона, особое внимание при разработке плана реконструкции театра было уделено изменению конфигурации зрительного зала. Изначально он был спроектирован неудобно для детей – высокая сцена создавала для них большие неудобства. Чтобы маленькие зрители могли со всех рядов видеть происходящее на сцене, её опустили на 50 сантиметров и скорректировали угол наклона самого зала.
"Завершиться все работы должны в декабре. Но уже в октябре артисты планируют открыть сезон – к этому времени зрительный зал будет готов", - уточнил Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкРемонтИгорь Артамонов
 
 
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