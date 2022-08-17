08:26 17.08.2022 (обновлено: 11:36 17.08.2022)
КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря
КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря с побережья в провинции Пхенан-Намдо
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской ракеты в Сеуле. 17 августа 2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской ракеты в Сеуле. 17 августа 2022
СЕУЛ, 17 авг — РИА Новости. КНДР в ночь на среду запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря с побережья в провинции Пхенан-Намдо, сообщили в армии Южной Кореи.
По данным военных, ракеты были пущены в среду из района уезда Унчхон в провинции Пхенан-Намдо. Южнокорейские военные в сотрудничестве с США анализируют все дополнительные данные и поддерживают оборонную готовность.
Это уже второй пуск крылатых ракет КНДР, о котором стало известно в этом году. Как правило, южнокорейские военные не сообщают отдельно о пусках крылатых ракет Северной Кореи. Информация публикуется только в тех случаях, когда местные СМИ сами узнают о пусках от своих информаторов и делают запрос. Пуски крылатых ракет не являются нарушением резолюций Совбеза ООН.
Агентство Ренхап отметило, что в среду в Южной Корее отмечается 100 дней с момента вступления в должность президента Юн Сок Еля, а во вторник стартовала четырехдневная подготовка к совместным военным учениям Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые официально пройдут с 22 августа по 1 сентября.
Включая запуск ракеты в ночь на среду, в 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 18 испытаний баллистических или крылатых ракет, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО).