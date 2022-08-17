https://ria.ru/20220817/rakety-1810136606.html

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря - РИА Новости, 17.08.2022

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР в ночь на среду запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря с побережья в провинции Пхенан-Намдо, сообщили в армии Южной Кореи. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:26

2022-08-17T08:26

2022-08-17T11:36

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кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 17 авг — РИА Новости. КНДР в ночь на среду запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря с побережья в провинции Пхенан-Намдо, сообщили в армии Южной Кореи.По данным военных, ракеты были пущены в среду из района уезда Унчхон в провинции Пхенан-Намдо. Южнокорейские военные в сотрудничестве с США анализируют все дополнительные данные и поддерживают оборонную готовность.Это уже второй пуск крылатых ракет КНДР, о котором стало известно в этом году. Как правило, южнокорейские военные не сообщают отдельно о пусках крылатых ракет Северной Кореи. Информация публикуется только в тех случаях, когда местные СМИ сами узнают о пусках от своих информаторов и делают запрос. Пуски крылатых ракет не являются нарушением резолюций Совбеза ООН.Агентство Ренхап отметило, что в среду в Южной Корее отмечается 100 дней с момента вступления в должность президента Юн Сок Еля, а во вторник стартовала четырехдневная подготовка к совместным военным учениям Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые официально пройдут с 22 августа по 1 сентября.Включая запуск ракеты в ночь на среду, в 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 18 испытаний баллистических или крылатых ракет, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

https://ria.ru/20220817/sverzhenie-1810128546.html

https://ria.ru/20220815/ispytanie-1809592219.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, юн сок ель, совет безопасности оон