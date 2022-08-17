https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810160330.html

Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе

Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе - РИА Новости, 17.08.2022

Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе

Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:38

2022-08-17T16:38

2022-08-17T16:38

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куда поехать в выходные

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, сообщает АТОР.В последнюю неделю августа 57 процентов организованных туристов отправятся на отдых в эту страну. В середине месяца этот показатель был на пять процентов ниже, отметили в ассоциации.Отпуск в России в этот период стремятся провести 12 процентов клиентов турфирм. В Абхазию отправятся почти три процента путешественников, в ОАЭ — почти четыре процента, в Египет — 7,3 процента.Также эксперты отмечают снижение цен на пляжные туры в связи с отъездом с курортов отдыхающих с детьми."Наибольшее снижение в период 25-31 августа показывают минимальные цены на туры в Турцию. По сравнению с серединой августа стартовая стоимость путевок на десять дней в эту страну упала на 50 процентов. Это свидетельство того, что освободились места в ряде недорогих отелей, на рынке стало больше дешевых предложений", — указали в АТОР.В ассоциации добавили, что российские пляжные курорты и Абхазия тоже падают в цене. "Стартовые цены на турпакеты с перелетом в эту страну за две недели опустились на 34 процента, в Калининград — на 31 процент, в Сочи — на 27 процентов", — перечисляют эксперты.Уровень минимальных цен на турпакеты в Крым с заездом в конце августа без перелета и вовсе опустился на 51 процент: сейчас забронировать отель на десять ночей с завтраками можно уже за 17,2 тысячи рублей на двоих.

https://ria.ru/20220604/pitsunda-1792097767.html

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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