https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810160330.html
Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе
Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе - РИА Новости, 17.08.2022
Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе
Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:38
2022-08-17T16:38
2022-08-17T16:38
туризм
туризм
новости - туризм
россия
абхазия
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800230135_0:398:2752:1946_1920x0_80_0_0_8a6b90710746950ae8e4ff9670194673.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, сообщает АТОР.В последнюю неделю августа 57 процентов организованных туристов отправятся на отдых в эту страну. В середине месяца этот показатель был на пять процентов ниже, отметили в ассоциации.Отпуск в России в этот период стремятся провести 12 процентов клиентов турфирм. В Абхазию отправятся почти три процента путешественников, в ОАЭ — почти четыре процента, в Египет — 7,3 процента.Также эксперты отмечают снижение цен на пляжные туры в связи с отъездом с курортов отдыхающих с детьми."Наибольшее снижение в период 25-31 августа показывают минимальные цены на туры в Турцию. По сравнению с серединой августа стартовая стоимость путевок на десять дней в эту страну упала на 50 процентов. Это свидетельство того, что освободились места в ряде недорогих отелей, на рынке стало больше дешевых предложений", — указали в АТОР.В ассоциации добавили, что российские пляжные курорты и Абхазия тоже падают в цене. "Стартовые цены на турпакеты с перелетом в эту страну за две недели опустились на 34 процента, в Калининград — на 31 процент, в Сочи — на 27 процентов", — перечисляют эксперты.Уровень минимальных цен на турпакеты в Крым с заездом в конце августа без перелета и вовсе опустился на 51 процент: сейчас забронировать отель на десять ночей с завтраками можно уже за 17,2 тысячи рублей на двоих.
https://ria.ru/20220604/pitsunda-1792097767.html
https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html
россия
абхазия
турция
республика крым
сочи
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800230135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_741d766959bc3d3c701c793a9234759d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, абхазия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, республика крым, куда поехать, куда можно лететь, сочи, калининград
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Абхазия, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, Республика Крым, куда поехать, куда можно лететь, Сочи, Калининград
Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе
АТОР: две трети купленных в России турпутевок на конец августа приходятся на Турцию
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, сообщает АТОР.
В последнюю неделю августа 57 процентов организованных туристов отправятся на отдых в эту страну. В середине месяца этот показатель был на пять процентов ниже, отметили в ассоциации.
Отпуск в России в этот период стремятся провести 12 процентов клиентов турфирм. В Абхазию отправятся почти три процента путешественников, в ОАЭ — почти четыре процента, в Египет — 7,3 процента.
Также эксперты отмечают снижение цен на пляжные туры в связи с отъездом с курортов отдыхающих с детьми.
"Наибольшее снижение в период 25-31 августа показывают минимальные цены на туры в Турцию. По сравнению с серединой августа стартовая стоимость путевок на десять дней в эту страну упала на 50 процентов. Это свидетельство того, что освободились места в ряде недорогих отелей, на рынке стало больше дешевых предложений", — указали в АТОР.
В ассоциации добавили, что российские пляжные курорты и Абхазия тоже падают в цене. "Стартовые цены на турпакеты с перелетом в эту страну за две недели опустились на 34 процента, в Калининград — на 31 процент, в Сочи — на 27 процентов", — перечисляют эксперты.
Уровень минимальных цен на турпакеты в Крым с заездом в конце августа без перелета и вовсе опустился на 51 процент: сейчас забронировать отель на десять ночей с завтраками можно уже за 17,2 тысячи рублей на двоих.