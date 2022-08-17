https://ria.ru/20220817/pozhary-1810208976.html

Глава Рязанской области рассказал о пожарах, принесших запах гари в Москву

Глава Рязанской области рассказал о пожарах, принесших запах гари в Москву - РИА Новости, 17.08.2022

Глава Рязанской области рассказал о пожарах, принесших запах гари в Москву

Врио губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал журналистам о лесных пожарах, из-за которых в Москву пришли дымка и запах гари: всего действуют четыре... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:52

2022-08-17T13:52

2022-08-17T13:52

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

павел малков

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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Врио губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал журналистам о лесных пожарах, из-за которых в Москву пришли дымка и запах гари: всего действуют четыре очага, самый крупный из них, площадью около 500 гектаров, находится в Спасском районе, но угрозы населенным пунктам пока нет.Жители Москвы рассказывают о дымке над столицей и запахе гари. По данным СМИ, в Рослесхозе это объясняют лесными пожарами в Рязанской области.Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области.По его словам, наибольшие опасения вызывает пожар в 500 гектаров."Мы постоянно на связи с управлением МЧС. По информации МЧС, пожар низовой, ветра сильного нет. Сейчас там достаточно мощная группировка, проводится тушение, проводится защита населенных пунктов, которые находятся в зоне потенциальной опасности. Но на текущий момент, мы считаем, населенным пунктам опасность не угрожает", - подчеркнул врио губернатора.Накануне власти Рязанской области сообщали, что, по данным МЧС, на территории Спасского района введен режим ЧС.

https://ria.ru/20220817/zadymlenie-1810159954.html

https://ria.ru/20220817/vozdukh-1810161900.html

рязанская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), павел малков