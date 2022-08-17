Глава Рязанской области рассказал о пожарах, принесших запах гари в Москву
Рязанский губернатор Малков рассказал о пожарах, из-за которых в Москве дымка и запах гари
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Врио губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал журналистам о лесных пожарах, из-за которых в Москву пришли дымка и запах гари: всего действуют четыре очага, самый крупный из них, площадью около 500 гектаров, находится в Спасском районе, но угрозы населенным пунктам пока нет.
Жители Москвы рассказывают о дымке над столицей и запахе гари. По данным СМИ, в Рослесхозе это объясняют лесными пожарами в Рязанской области.
Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области.
"Всего сейчас у нас четыре очага. Самый крупный – порядка 500 гектаров, это Спасский район. Еще у нас пожар в Рыбновском районе, там порядка 45 гектаров, проводится тушение. В Спасском районе около 17 гектаров, тоже проводится тушение. И небольшое возгорание в национальном парке "Мещера", там порядка 3 гектаров, это тоже Рязанский район", - рассказал Малков на пресс-конференции в среду.
По его словам, наибольшие опасения вызывает пожар в 500 гектаров.
"Мы постоянно на связи с управлением МЧС. По информации МЧС, пожар низовой, ветра сильного нет. Сейчас там достаточно мощная группировка, проводится тушение, проводится защита населенных пунктов, которые находятся в зоне потенциальной опасности. Но на текущий момент, мы считаем, населенным пунктам опасность не угрожает", - подчеркнул врио губернатора.
Накануне власти Рязанской области сообщали, что, по данным МЧС, на территории Спасского района введен режим ЧС.