https://ria.ru/20220817/pogoda-1810135670.html

Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду

Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду - РИА Новости, 17.08.2022

Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду

Сухая и жаркая погода ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:07

2022-08-17T08:07

2022-08-17T08:07

общество

москва

московская область (подмосковье)

елена волосюк

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сухая и жаркая погода ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Столичный регион сегодня будет находиться во власти огромного антициклона, который занимает большую часть Европейской России, он обеспечит нас сухой, аномально жаркой погодой с температурой на 5-6 градусов выше средних многолетних значений. В отсутствие дождей в течение дня в нашем городе воздух прогреется до плюс 28 - плюс 30, в столичном регионе мы обещаем плюс 26 - плюс 31", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенное - 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220815/pogoda-1809552181.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), елена волосюк, центр "фобос"