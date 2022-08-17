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Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду - РИА Новости, 17.08.2022
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Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду
Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду - РИА Новости, 17.08.2022
Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду
Сухая и жаркая погода ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:07
2022-08-17T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
елена волосюк
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сухая и жаркая погода ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Столичный регион сегодня будет находиться во власти огромного антициклона, который занимает большую часть Европейской России, он обеспечит нас сухой, аномально жаркой погодой с температурой на 5-6 градусов выше средних многолетних значений. В отсутствие дождей в течение дня в нашем городе воздух прогреется до плюс 28 - плюс 30, в столичном регионе мы обещаем плюс 26 - плюс 31", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенное - 749 миллиметров ртутного столба.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), елена волосюк, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Елена Волосюк, Центр "Фобос"
08:07 17.08.2022
 
Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду в среду

Синоптик "Фобоса" Волосюк пообещала москвичам сухую и жаркую погоду в среду

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сухая и жаркая погода ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион сегодня будет находиться во власти огромного антициклона, который занимает большую часть Европейской России, он обеспечит нас сухой, аномально жаркой погодой с температурой на 5-6 градусов выше средних многолетних значений. В отсутствие дождей в течение дня в нашем городе воздух прогреется до плюс 28 - плюс 30, в столичном регионе мы обещаем плюс 26 - плюс 31", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенное - 749 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Елена ВолосюкЦентр "Фобос"
 
 
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