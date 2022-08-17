https://ria.ru/20220817/podgotovka-1810324231.html

Регионы активно помогают родителям готовить детей к 1 сентября

Регионы активно помогают родителям готовить детей к 1 сентября - РИА Новости, 17.08.2022

Регионы активно помогают родителям готовить детей к 1 сентября

Семьям с детьми оказываются различные меры поддержки для подготовки к началу учебного года, основные мероприятия проводятся на уровне регионов, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:42

2022-08-17T21:42

2022-08-17T21:42

общество

россия

воронежская область

республика башкортостан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семьям с детьми оказываются различные меры поддержки для подготовки к началу учебного года, основные мероприятия проводятся на уровне регионов, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.Отмечается, что к 1 сентября в Воронежской области организована выдача комплектов "Набор школьника" для первоклассников из малообеспеченных многодетных семей. Ряд регионов предоставляет многодетным и малоимущим семьям денежную компенсацию за приобретенную школьную форму и наборы письменных принадлежностей первоклассникам. К примеру, такие меры действуют в Республике Башкортостан. В Ульяновской области с 2005 года реализуется акция "Помоги собраться в школу"."В 2022 году ее участниками станут более 20 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в оказании помощи в подготовке к новому учебному году (из областного, муниципального бюджетов, а также за счёт привлечения иных средств на акцию выделено более 40 миллионов рублей, которые пойдут в том числе на закупку школьной формы и спортивной одежды)", - добавили в министерстве.Добавляется, что национальная родительская ассоциация также отслеживает жалобы и сообщения из регионов от родителей в части завышения цен на школьные товары и принадлежности, а также их качества. При этом среди рекомендаций ассоциации – вести разумную закупку школьной формы и школьных принадлежностей, а администрациям школ рекомендуется формировать разумное потребление и не устанавливать избыточных требований к школьной форме и виду обучающихся. За счет федеральных средств по поручению президента России все младшеклассники обеспечиваются бесплатным горячим питанием (более 7,5 миллиона школьников). В 2022 году на эти цели выделено более 63,2 миллиарда."Наконец, значительное подспорье для родителей в течение учебного года – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В тех местах, где отсутствует инфраструктура по дополнительному образованию, но есть школы, организации среднего профессионального образования, вузы, частные организации, работающие по программам дополнительного образования для детей от 5 до 17 лет включительно, родители имеют право воспользоваться сертификатом для оплаты минимум по одной программе дополнительного образования. За прошедший год сертификат получили более 8,6 миллиона детей в 72 субъектах Российской Федерации", - отметили в Минпросвещения.

https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html

россия

воронежская область

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, воронежская область, республика башкортостан