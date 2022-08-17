https://ria.ru/20220817/podgotovka-1810324231.html
Регионы активно помогают родителям готовить детей к 1 сентября
Регионы активно помогают родителям готовить детей к 1 сентября - РИА Новости, 17.08.2022
Регионы активно помогают родителям готовить детей к 1 сентября
Семьям с детьми оказываются различные меры поддержки для подготовки к началу учебного года, основные мероприятия проводятся на уровне регионов, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:42
2022-08-17T21:42
2022-08-17T21:42
общество
россия
воронежская область
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_a166bf109a6eb3201edfbdf37eda991e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семьям с детьми оказываются различные меры поддержки для подготовки к началу учебного года, основные мероприятия проводятся на уровне регионов, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.Отмечается, что к 1 сентября в Воронежской области организована выдача комплектов "Набор школьника" для первоклассников из малообеспеченных многодетных семей. Ряд регионов предоставляет многодетным и малоимущим семьям денежную компенсацию за приобретенную школьную форму и наборы письменных принадлежностей первоклассникам. К примеру, такие меры действуют в Республике Башкортостан. В Ульяновской области с 2005 года реализуется акция "Помоги собраться в школу"."В 2022 году ее участниками станут более 20 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в оказании помощи в подготовке к новому учебному году (из областного, муниципального бюджетов, а также за счёт привлечения иных средств на акцию выделено более 40 миллионов рублей, которые пойдут в том числе на закупку школьной формы и спортивной одежды)", - добавили в министерстве.Добавляется, что национальная родительская ассоциация также отслеживает жалобы и сообщения из регионов от родителей в части завышения цен на школьные товары и принадлежности, а также их качества. При этом среди рекомендаций ассоциации – вести разумную закупку школьной формы и школьных принадлежностей, а администрациям школ рекомендуется формировать разумное потребление и не устанавливать избыточных требований к школьной форме и виду обучающихся. За счет федеральных средств по поручению президента России все младшеклассники обеспечиваются бесплатным горячим питанием (более 7,5 миллиона школьников). В 2022 году на эти цели выделено более 63,2 миллиарда."Наконец, значительное подспорье для родителей в течение учебного года – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В тех местах, где отсутствует инфраструктура по дополнительному образованию, но есть школы, организации среднего профессионального образования, вузы, частные организации, работающие по программам дополнительного образования для детей от 5 до 17 лет включительно, родители имеют право воспользоваться сертификатом для оплаты минимум по одной программе дополнительного образования. За прошедший год сертификат получили более 8,6 миллиона детей в 72 субъектах Российской Федерации", - отметили в Минпросвещения.
https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html
россия
воронежская область
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97a6902a8dac81345341bbc0914edf44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, воронежская область, республика башкортостан
Общество, Россия, Воронежская область, Республика Башкортостан
Регионы активно помогают родителям готовить детей к 1 сентября
Минпросвещения: регионы поддерживают семьи с детьми при подготовке к началу учебного года
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семьям с детьми оказываются различные меры поддержки для подготовки к началу учебного года, основные мероприятия проводятся на уровне регионов, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"В настоящее время семьям с детьми оказываются различные меры поддержки со стороны государства во время подготовки к началу учебного года и обучения ребят в школе. Основные мероприятия проводятся на уровне региональных и местных властей: школьникам выдаются бесплатные учебники, востребованы региональные программы, которые направлены на поддержку льготных категорий – детей из малоимущих многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к 1 сентября в Воронежской области
организована выдача комплектов "Набор школьника" для первоклассников из малообеспеченных многодетных семей. Ряд регионов предоставляет многодетным и малоимущим семьям денежную компенсацию за приобретенную школьную форму и наборы письменных принадлежностей первоклассникам. К примеру, такие меры действуют в Республике Башкортостан
. В Ульяновской области
с 2005 года реализуется акция "Помоги собраться в школу".
"В 2022 году ее участниками станут более 20 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в оказании помощи в подготовке к новому учебному году (из областного, муниципального бюджетов, а также за счёт привлечения иных средств на акцию выделено более 40 миллионов рублей, которые пойдут в том числе на закупку школьной формы и спортивной одежды)", - добавили в министерстве.
Добавляется, что национальная родительская ассоциация также отслеживает жалобы и сообщения из регионов от родителей в части завышения цен на школьные товары и принадлежности, а также их качества. При этом среди рекомендаций ассоциации – вести разумную закупку школьной формы и школьных принадлежностей, а администрациям школ рекомендуется формировать разумное потребление и не устанавливать избыточных требований к школьной форме и виду обучающихся. За счет федеральных средств по поручению президента России
все младшеклассники обеспечиваются бесплатным горячим питанием (более 7,5 миллиона школьников). В 2022 году на эти цели выделено более 63,2 миллиарда.
"Наконец, значительное подспорье для родителей в течение учебного года – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В тех местах, где отсутствует инфраструктура по дополнительному образованию, но есть школы, организации среднего профессионального образования, вузы, частные организации, работающие по программам дополнительного образования для детей от 5 до 17 лет включительно, родители имеют право воспользоваться сертификатом для оплаты минимум по одной программе дополнительного образования. За прошедший год сертификат получили более 8,6 миллиона детей в 72 субъектах Российской Федерации", - отметили в Минпросвещения.