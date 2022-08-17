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В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ - РИА Новости, 17.08.2022
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В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ
В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ - РИА Новости, 17.08.2022
В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ
Следственный комитет Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, приобретенную в торговом центре "Сурмалу", где в минувшее воскресенье произошел взрыв. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:13
2022-08-17T16:13
в мире
ереван
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 17 авг – РИА Новости. Следственный комитет Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, приобретенную в торговом центре "Сурмалу", где в минувшее воскресенье произошел взрыв.Там же отмечается, что" указанные действия не повлекут правовых последствий для граждан".В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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в мире, ереван, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Ереван, Следственный комитет России (СК РФ)
16:13 17.08.2022
 
В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ

СК Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, купленную в ТЦ "Сурмалу"

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 авг – РИА Новости. Следственный комитет Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, приобретенную в торговом центре "Сурмалу", где в минувшее воскресенье произошел взрыв.
"СК призывает всех граждан, которые приобрели в торговом центре "Сурмалу" пиротехнические изделия, но еще не успели использовать их, сдать указанные предметы в ближайшее отделение полиции по месту жительства", - говорится на сайте комитета
Там же отмечается, что" указанные действия не повлекут правовых последствий для граждан".
В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Местные жители продолжают разбор завалов на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 18:24
В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ
 
В миреЕреванСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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