https://ria.ru/20220817/pirotekhnika-1810242095.html
В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ
В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ - РИА Новости, 17.08.2022
В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ
Следственный комитет Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, приобретенную в торговом центре "Сурмалу", где в минувшее воскресенье произошел взрыв. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:13
2022-08-17T16:13
2022-08-17T16:13
в мире
ереван
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 17 авг – РИА Новости. Следственный комитет Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, приобретенную в торговом центре "Сурмалу", где в минувшее воскресенье произошел взрыв.Там же отмечается, что" указанные действия не повлекут правовых последствий для граждан".В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
https://ria.ru/20220816/traur-1810077597.html
ереван
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в мире, ереван, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Ереван, Следственный комитет России (СК РФ)
В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ
СК Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, купленную в ТЦ "Сурмалу"