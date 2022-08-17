https://ria.ru/20220817/pirotekhnika-1810242095.html

В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ

В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ - РИА Новости, 17.08.2022

В Армении призвали сдать полиции пиротехнику, купленную во взорвавшемся ТЦ

Следственный комитет Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, приобретенную в торговом центре "Сурмалу", где в минувшее воскресенье произошел взрыв. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:13

2022-08-17T16:13

2022-08-17T16:13

в мире

ереван

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 17 авг – РИА Новости. Следственный комитет Армении призвал граждан сдать полиции пиротехнику, приобретенную в торговом центре "Сурмалу", где в минувшее воскресенье произошел взрыв.Там же отмечается, что" указанные действия не повлекут правовых последствий для граждан".В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

https://ria.ru/20220816/traur-1810077597.html

ереван

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в мире, ереван, следственный комитет россии (ск рф)