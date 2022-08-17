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Киев и Вашингтон обсудили поставки оружия, заявил Кулеба - РИА Новости, 17.08.2022
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Киев и Вашингтон обсудили поставки оружия, заявил Кулеба
Киев и Вашингтон обсудили поставки оружия, заявил Кулеба - РИА Новости, 17.08.2022
Киев и Вашингтон обсудили поставки оружия, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие поставки вооружений Киеву со стороны... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:31
2022-08-17T22:31
в мире
алексей резников
украина
сша
министерство обороны украины
javelin (птрк)
рсзо himars
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие поставки вооружений Киеву со стороны Вашингтона и его союзников."Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников... Благодарны за неизменную поддержку США", - написал Кулеба в Twitter.Ранее в среду глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает в ближайшее время получить новую военную помощь от США.Как ранее сообщили в Пентагоне, помощь США Украине с начала работы новой администрации президента США Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов, из которых 9,1 миллиарда предоставлены с начала специальной военной операции РФ. С 2014 года объем помощи достиг 11,8 миллиарда долларов. В августе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, в него войдут Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809907233.html
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в мире, алексей резников, украина, сша, министерство обороны украины, javelin (птрк), рсзо himars, дмитрий кулеба, энтони блинкен
В мире, Алексей Резников, Украина, США, Министерство обороны Украины, Javelin (ПТРК), РСЗО HIMARS, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен
22:31 17.08.2022
 
Киев и Вашингтон обсудили поставки оружия, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Кулеба: Киев и Вашингтон обсудили поставки оружия

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие поставки вооружений Киеву со стороны Вашингтона и его союзников.
"Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников... Благодарны за неизменную поддержку США", - написал Кулеба в Twitter.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:01
Запад ждет падения Украины, заявил Кулеба
Ранее в среду глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает в ближайшее время получить новую военную помощь от США.
Как ранее сообщили в Пентагоне, помощь США Украине с начала работы новой администрации президента США Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов, из которых 9,1 миллиарда предоставлены с начала специальной военной операции РФ. С 2014 года объем помощи достиг 11,8 миллиарда долларов. В августе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, в него войдут Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 20:44
Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата
 
В миреАлексей РезниковУкраинаСШАМинистерство обороны УкраиныJavelin (ПТРК)РСЗО HIMARSДмитрий КулебаЭнтони Блинкен
 
 
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