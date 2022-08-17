Генсек ОПЕК заявил о доверии России
Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил о доверии России и назвал отношения со страной крепкими
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что доверяет России и отношения у организации со страной крепкие.
В интервью CNBC аль-Гайс, который вступил в должность генсека с августа, напомнил, что ОПЕК всегда придерживалась принципа разделения политики и сотрудничества на рынке нефти.
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"Лидерство России в поддержке декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ - ред.) было ясно с первого дня, с 2017 года. В контексте регулирования рынка отношения крепкие", - добавил аль-Гайс. При этом на вопрос о том, означает ли это, что он доверяет России, генсек ОПЕК ответил: "Да".
ОПЕК с 2017 года сотрудничает со странами-партнерами вне организации, неформальным лидером которых является Россия, по регулированию добычи нефти и балансировке нефтяного рынка. Эта кооперация получила название альянс ОПЕК+.
После начала специальной военной операции России на Украине и ввода различных санкций странами Запада ОПЕК продолжила кооперацию с РФ. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, на призывы США увеличить добычу нефти, чтобы заместить "российские баррели", ушедшие с рынка из-за экономических ограничений, заявляла, что все решения по данному вопросу принимает только в координации с партнерами альянса.
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