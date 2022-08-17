https://ria.ru/20220817/opek-1810223586.html

Генсек ОПЕК заявил о доверии России

Генсек ОПЕК заявил о доверии России - РИА Новости, 17.08.2022

Генсек ОПЕК заявил о доверии России

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что доверяет России и отношения у организации со страной крепкие. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:58

2022-08-17T14:58

2022-08-17T14:58

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нефть

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что доверяет России и отношения у организации со страной крепкие.В интервью CNBC аль-Гайс, который вступил в должность генсека с августа, напомнил, что ОПЕК всегда придерживалась принципа разделения политики и сотрудничества на рынке нефти."Во-первых, если вы посмотрите на историю, подобные вызовы не в новинку для ОПЕК", - сказал глава организации, сделав отсылку к войне Ирана и Ирака в 1980-х годах, а также ко вторжению Ирака в Кувейт в 1990 году. Поэтому и с Россией "у группы крепкие отношения", приводит его слова телеканал."Лидерство России в поддержке декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ - ред.) было ясно с первого дня, с 2017 года. В контексте регулирования рынка отношения крепкие", - добавил аль-Гайс. При этом на вопрос о том, означает ли это, что он доверяет России, генсек ОПЕК ответил: "Да".ОПЕК с 2017 года сотрудничает со странами-партнерами вне организации, неформальным лидером которых является Россия, по регулированию добычи нефти и балансировке нефтяного рынка. Эта кооперация получила название альянс ОПЕК+.После начала специальной военной операции России на Украине и ввода различных санкций странами Запада ОПЕК продолжила кооперацию с РФ. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, на призывы США увеличить добычу нефти, чтобы заместить "российские баррели", ушедшие с рынка из-за экономических ограничений, заявляла, что все решения по данному вопросу принимает только в координации с партнерами альянса.

https://ria.ru/20220811/neft-1808762745.html

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Владимир Лаврентьев

опек, россия, в мире, нефть