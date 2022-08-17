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Генсек ОПЕК заявил о доверии России - РИА Новости, 17.08.2022
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Генсек ОПЕК заявил о доверии России
Генсек ОПЕК заявил о доверии России - РИА Новости, 17.08.2022
Генсек ОПЕК заявил о доверии России
Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что доверяет России и отношения у организации со страной крепкие. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:58
2022-08-17T14:58
опек
россия
в мире
нефть
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что доверяет России и отношения у организации со страной крепкие.В интервью CNBC аль-Гайс, который вступил в должность генсека с августа, напомнил, что ОПЕК всегда придерживалась принципа разделения политики и сотрудничества на рынке нефти."Во-первых, если вы посмотрите на историю, подобные вызовы не в новинку для ОПЕК", - сказал глава организации, сделав отсылку к войне Ирана и Ирака в 1980-х годах, а также ко вторжению Ирака в Кувейт в 1990 году. Поэтому и с Россией "у группы крепкие отношения", приводит его слова телеканал."Лидерство России в поддержке декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ - ред.) было ясно с первого дня, с 2017 года. В контексте регулирования рынка отношения крепкие", - добавил аль-Гайс. При этом на вопрос о том, означает ли это, что он доверяет России, генсек ОПЕК ответил: "Да".ОПЕК с 2017 года сотрудничает со странами-партнерами вне организации, неформальным лидером которых является Россия, по регулированию добычи нефти и балансировке нефтяного рынка. Эта кооперация получила название альянс ОПЕК+.После начала специальной военной операции России на Украине и ввода различных санкций странами Запада ОПЕК продолжила кооперацию с РФ. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, на призывы США увеличить добычу нефти, чтобы заместить "российские баррели", ушедшие с рынка из-за экономических ограничений, заявляла, что все решения по данному вопросу принимает только в координации с партнерами альянса.
https://ria.ru/20220811/neft-1808762745.html
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опек, россия, в мире, нефть
ОПЕК, Россия, В мире, Нефть
14:58 17.08.2022
 
Генсек ОПЕК заявил о доверии России

Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил о доверии России и назвал отношения со страной крепкими

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что доверяет России и отношения у организации со страной крепкие.
В интервью CNBC аль-Гайс, который вступил в должность генсека с августа, напомнил, что ОПЕК всегда придерживалась принципа разделения политики и сотрудничества на рынке нефти.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 04:08
На Западе признали энергетическую победу России
"Во-первых, если вы посмотрите на историю, подобные вызовы не в новинку для ОПЕК", - сказал глава организации, сделав отсылку к войне Ирана и Ирака в 1980-х годах, а также ко вторжению Ирака в Кувейт в 1990 году. Поэтому и с Россией "у группы крепкие отношения", приводит его слова телеканал.
"Лидерство России в поддержке декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ - ред.) было ясно с первого дня, с 2017 года. В контексте регулирования рынка отношения крепкие", - добавил аль-Гайс. При этом на вопрос о том, означает ли это, что он доверяет России, генсек ОПЕК ответил: "Да".
ОПЕК с 2017 года сотрудничает со странами-партнерами вне организации, неформальным лидером которых является Россия, по регулированию добычи нефти и балансировке нефтяного рынка. Эта кооперация получила название альянс ОПЕК+.
После начала специальной военной операции России на Украине и ввода различных санкций странами Запада ОПЕК продолжила кооперацию с РФ. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, на призывы США увеличить добычу нефти, чтобы заместить "российские баррели", ушедшие с рынка из-за экономических ограничений, заявляла, что все решения по данному вопросу принимает только в координации с партнерами альянса.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 21:56
Названа страна, которая "добьет" лишившуюся российского газа Европу
 
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