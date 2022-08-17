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В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС

В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС - РИА Новости, 17.08.2022

В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС

В Энергодаре Запорожской области задержали двух наводчиков украинской артиллерии, работавших на атомной электростанции, сообщила пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:59

2022-08-17T17:59

2022-08-17T22:01

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области задержали двух наводчиков украинской артиллерии, работавших на атомной электростанции, сообщила пресс-служба МВД региона."В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС", — отметили там.По данным ведомства, задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока."Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу", — заявили в МВД.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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