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В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС - РИА Новости, 17.08.2022
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https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810284868.html
В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС
В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС - РИА Новости, 17.08.2022
В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС
В Энергодаре Запорожской области задержали двух наводчиков украинской артиллерии, работавших на атомной электростанции, сообщила пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:59
2022-08-17T22:01
в мире
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
россия
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области задержали двух наводчиков украинской артиллерии, работавших на атомной электростанции, сообщила пресс-служба МВД региона."В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС", — отметили там.По данным ведомства, задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока."Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу", — заявили в МВД.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская аэс, запорожская область, украина
В мире, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина
17:59 17.08.2022 (обновлено: 22:01 17.08.2022)
 
В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС

В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области задержали двух наводчиков украинской артиллерии, работавших на атомной электростанции, сообщила пресс-служба МВД региона.
"В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС", — отметили там.
По данным ведомства, задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока.
"Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу", — заявили в МВД.
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Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраина
 
 
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