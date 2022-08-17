17:59 17.08.2022 (обновлено: 22:01 17.08.2022)
В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС
В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области задержали двух наводчиков украинской артиллерии, работавших на атомной электростанции, сообщила пресс-служба МВД региона.
"В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС", — отметили там.
По данным ведомства, задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока.
"Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу", — заявили в МВД.
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В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.