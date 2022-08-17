https://ria.ru/20220817/musor-1810224440.html
Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году
Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022
Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году
Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:00
2022-08-17T18:00
2022-08-17T18:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786770809_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_e3672c9853d1e949ae3e683115725ad4.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С открытием навигации специализированные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна в местах водовыпусков. В этом году уже собрали более 470 тонн плавающего мусора", - заявил Бирюков.Он пояснил, что в очистке акваторий задействуют суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечение донных наносов песка и грунта привлекают плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами."Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что в этом году проведены гидротехнические работы по очистке дна 33 столичных причалов, в том числе 17 на Северном речном вокзале. Необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.
https://realty.ria.ru/20220728/moskva-reka-1805276104.html
https://realty.ria.ru/20220602/moskva-1792002944.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786770809_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_a41a6618b0f0bed10247a134056eb19e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Северный Речной вокзал, Москва, Петр Бирюков
Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году
Заммэра Бирюков: коммунальный флот собрал более 470 тонн мусора в акваториях Москвы
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С открытием навигации специализированные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна в местах водовыпусков. В этом году уже собрали более 470 тонн плавающего мусора", - заявил Бирюков.
Он пояснил, что в очистке акваторий задействуют суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечение донных наносов песка и грунта привлекают плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.
"Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда", - рассказал заммэра.
Бирюков подчеркнул, что в этом году проведены гидротехнические работы по очистке дна 33 столичных причалов, в том числе 17 на Северном речном вокзале
. Необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.