https://ria.ru/20220817/musor-1810224440.html

Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году

Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022

Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году

Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:00

2022-08-17T18:00

2022-08-17T18:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

северный речной вокзал

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С открытием навигации специализированные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна в местах водовыпусков. В этом году уже собрали более 470 тонн плавающего мусора", - заявил Бирюков.Он пояснил, что в очистке акваторий задействуют суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечение донных наносов песка и грунта привлекают плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами."Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что в этом году проведены гидротехнические работы по очистке дна 33 столичных причалов, в том числе 17 на Северном речном вокзале. Необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.

https://realty.ria.ru/20220728/moskva-reka-1805276104.html

https://realty.ria.ru/20220602/moskva-1792002944.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, москва, петр бирюков