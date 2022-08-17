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Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022
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Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году
Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022
Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году
Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:00
2022-08-17T18:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С открытием навигации специализированные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна в местах водовыпусков. В этом году уже собрали более 470 тонн плавающего мусора", - заявил Бирюков.Он пояснил, что в очистке акваторий задействуют суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечение донных наносов песка и грунта привлекают плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами."Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что в этом году проведены гидротехнические работы по очистке дна 33 столичных причалов, в том числе 17 на Северном речном вокзале. Необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.
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общество, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Северный Речной вокзал, Москва, Петр Бирюков
18:00 17.08.2022
 
Коммунальный флот собрал 470 тонн мусора в акваториях Москвы в 2022 году

Заммэра Бирюков: коммунальный флот собрал более 470 тонн мусора в акваториях Москвы

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыКоммунальный флот Москвы
Коммунальный флот Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Коммунальный флот Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Коммунальный флот в этом году собрал более 470 тонн плавающего мусора в акваториях Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С открытием навигации специализированные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна в местах водовыпусков. В этом году уже собрали более 470 тонн плавающего мусора", - заявил Бирюков.
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Он пояснил, что в очистке акваторий задействуют суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечение донных наносов песка и грунта привлекают плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.
"Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда", - рассказал заммэра.
Бирюков подчеркнул, что в этом году проведены гидротехнические работы по очистке дна 33 столичных причалов, в том числе 17 на Северном речном вокзале. Необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.
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