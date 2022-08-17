https://ria.ru/20220817/moskva-1810268112.html

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.08.2022

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:11

2022-08-17T17:11

2022-08-17T17:12

общество

москва

погода

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798217613_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_2eea1c11de6f54decf563686e52e9f3d.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-31 градуса в столице действует с 12.00 до 18.00 18 августа.

https://ria.ru/20220817/zhara-1810170324.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, гидрометцентр