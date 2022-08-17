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На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера - РИА Новости, 17.08.2022
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На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера
На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера - РИА Новости, 17.08.2022
На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера
Тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса обнаружено в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США, сообщила прокурор... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:58
2022-08-17T01:11
в мире
мексика
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МЕХИКО, 17 авг - РИА Новости. Тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса обнаружено в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США, сообщила прокурор штата Сонора Клаудия Индира Контрерас."Обнаруженное тело человека совпадает задокументированными татуировками с пропавшим журналистом", - заявила прокурор в ходе пресс-конференции, записи которой публикуют в соцсетях местные СМИ.Архон вел собственную страницу в социальных сетях "A que le temes" (Чего ты боишься - исп.), где писал о криминале и работе местных органов власти. Семья 62-летнего журналиста заявила о его пропаже 9 августа, на следующий день после того, как его видели в последний раз. Тело в понедельник обнаружили сотрудники полиции муниципалитета Сан-Луис-Рио-Колорадо.По данным организации Articulo 19, которая отслеживает криминал в отношении журналистов, ранее в 2022 году в Мексике были убиты 13 журналистов, девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.
https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html
https://ria.ru/20220812/meksika-1809050307.html
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в мире, мексика
В мире, Мексика
00:58 17.08.2022 (обновлено: 01:11 17.08.2022)
 
На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера

На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад журналиста Хуана Архона Лопеса

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики. Архив
Полиция Мексики. Архив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 17 авг - РИА Новости. Тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса обнаружено в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США, сообщила прокурор штата Сонора Клаудия Индира Контрерас.
"Обнаруженное тело человека совпадает задокументированными татуировками с пропавшим журналистом", - заявила прокурор в ходе пресс-конференции, записи которой публикуют в соцсетях местные СМИ.
Полиция Мехико - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 21:51
В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато
Архон вел собственную страницу в социальных сетях "A que le temes" (Чего ты боишься - исп.), где писал о криминале и работе местных органов власти. Семья 62-летнего журналиста заявила о его пропаже 9 августа, на следующий день после того, как его видели в последний раз. Тело в понедельник обнаружили сотрудники полиции муниципалитета Сан-Луис-Рио-Колорадо.
По данным организации Articulo 19, которая отслеживает криминал в отношении журналистов, ранее в 2022 году в Мексике были убиты 13 журналистов, девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 07:45
СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции
 
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