https://ria.ru/20220817/meksika-1810119415.html

На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера

На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера - РИА Новости, 17.08.2022

На севере Мексики обнаружили тело пропавшего неделю назад репортера

Тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса обнаружено в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США, сообщила прокурор... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:58

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МЕХИКО, 17 авг - РИА Новости. Тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса обнаружено в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США, сообщила прокурор штата Сонора Клаудия Индира Контрерас."Обнаруженное тело человека совпадает задокументированными татуировками с пропавшим журналистом", - заявила прокурор в ходе пресс-конференции, записи которой публикуют в соцсетях местные СМИ.Архон вел собственную страницу в социальных сетях "A que le temes" (Чего ты боишься - исп.), где писал о криминале и работе местных органов власти. Семья 62-летнего журналиста заявила о его пропаже 9 августа, на следующий день после того, как его видели в последний раз. Тело в понедельник обнаружили сотрудники полиции муниципалитета Сан-Луис-Рио-Колорадо.По данным организации Articulo 19, которая отслеживает криминал в отношении журналистов, ранее в 2022 году в Мексике были убиты 13 журналистов, девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.

https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html

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