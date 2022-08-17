https://ria.ru/20220817/lnr-1810272534.html

В ЛНР ликвидируют последствия удара ВСУ по Первомайску

В ЛНР ликвидируют последствия удара ВСУ по Первомайску - РИА Новости, 17.08.2022

В ЛНР ликвидируют последствия удара ВСУ по Первомайску

Коммунальные службы Луганской Народной Республики ликвидируют последствия удара украинских войск по Первомайску, сообщил журналистам мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:21

2022-08-17T17:21

2022-08-17T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

луганская народная республика

первомайск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

луганскгаз

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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Коммунальные службы Луганской Народной Республики ликвидируют последствия удара украинских войск по Первомайску, сообщил журналистам мэр города Сергей Колягин."Сегодня с самого утра 42 специалиста коммунальных предприятий, восемь единиц техники работают над ликвидацией последствий, убирают завалы. Работы были осложнены тем, что были обнаружены два неразорвавшихся снаряда, которые уже обезврежены специалистами инженерных подразделений", - пояснил мэр города.Он уточнил, что специалисты предприятия "Луганскгаз" восстанавливают газоснабжение в этом районе.Кроме того, по словам мэра, один человек может оставаться под завалами дома, частично разрушенного в ходе удара украинских войск по городу."У нас есть все основания полагать, что одна из жительниц данного дома до сих пор находится под завалами. Она пропала без вести. Не отвечают ее телефоны, родственники не знают, где она находится", - рассказал Калягин.Он уточнил, что правительство ЛНР создало оперативный штаб по ликвидации последствий данной чрезвычайной ситуации, в котором определили действия по продолжению спасательной операции.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об ударе украинских войск из РСЗО HIMARS по Первомайску. По данным генпрокуратуры республики, один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали. На месте работают следователи СК РФ. Правительство ЛНР создало оперативный штаб по ликвидации ЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220816/putin-1809930155.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, луганская народная республика, первомайск, россия, следственный комитет россии (ск рф), луганскгаз