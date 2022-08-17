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Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа
Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа - РИА Новости, 17.08.2022
Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа
Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля – к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:36
2022-08-17T14:36
2022-08-17T14:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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россия
курс рубля
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля – к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 50 копеек, до 60,40 рубля, евро - на 98 копеек, до 61,14 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс евро опускался до 61 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля
14:36 17.08.2022 (обновлено: 14:43 17.08.2022)
Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа
Курс доллара опустился до 60,4 рубля, евро — до 61,14 рубля