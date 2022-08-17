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Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа

Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа - РИА Новости, 17.08.2022

Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа

Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля – к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:36

2022-08-17T14:36

2022-08-17T14:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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россия

курс рубля

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля – к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 50 копеек, до 60,40 рубля, евро - на 98 копеек, до 61,14 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс евро опускался до 61 рубля.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля