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Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа - РИА Новости, 17.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220817/kurs-1810218489.html
Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа
Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа - РИА Новости, 17.08.2022
Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа
Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля – к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:36
2022-08-17T14:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля – к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 50 копеек, до 60,40 рубля, евро - на 98 копеек, до 61,14 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс евро опускался до 61 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля
14:36 17.08.2022 (обновлено: 14:43 17.08.2022)
 
Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа

Курс доллара опустился до 60,4 рубля, евро — до 61,14 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛюди возле электронного табло с курсом валют
Люди возле электронного табло с курсом валют - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Люди возле электронного табло с курсом валют. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля – к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 50 копеек, до 60,40 рубля, евро - на 98 копеек, до 61,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс евро опускался до 61 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияКурс рубля
 
 
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