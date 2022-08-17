https://ria.ru/20220817/kosovo-1810265128.html

В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово

В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово - РИА Новости, 17.08.2022

В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил о готовности альянса принять меры для... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:03

2022-08-17T17:03

2022-08-17T17:12

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нато

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово."НАТО продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, наши силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово", - сказал он.Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, александр вучич, косово, сербия