Рейтинг@Mail.ru
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810265128.html
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово - РИА Новости, 17.08.2022
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил о готовности альянса принять меры для... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:03
2022-08-17T17:12
в мире
нато
александр вучич
косово
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806278044_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_38e1c4464173b020f6a26eaee365f0f5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово."НАТО продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, наши силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово", - сказал он.Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806278044_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_415d385f7cc6dc6a9729722e20663cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, александр вучич, косово, сербия
В мире, НАТО, Александр Вучич, Косово, Сербия
17:03 17.08.2022 (обновлено: 17:12 17.08.2022)
 
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово

Генсек НАТО заявил Вучичу о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово.
"НАТО продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, наши силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово", - сказал он.
Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 17:11
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово
 
В миреНАТОАлександр ВучичКосовоСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала