https://ria.ru/20220817/kosovo-1810265128.html
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово - РИА Новости, 17.08.2022
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил о готовности альянса принять меры для... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:03
2022-08-17T17:03
2022-08-17T17:12
в мире
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александр вучич
косово
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово."НАТО продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, наши силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово", - сказал он.Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, александр вучич, косово, сербия
В мире, НАТО, Александр Вучич, Косово, Сербия
17:03 17.08.2022 (обновлено: 17:12 17.08.2022)
В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово
Генсек НАТО заявил Вучичу о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово