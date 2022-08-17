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Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.08.2022
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Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.08.2022
Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Заболеваемость COVID в Москве продолжит расти, пик ожидается в начале сентября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:18
2022-08-17T12:27
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заболеваемость COVID в Москве продолжит расти, пик ожидается в начале сентября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее сообщалось, что в Москве во вторник за сутки выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек."Пик это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул", - заявил Малышев."Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причем это будет постепенно. Сейчас разгорается постепенно, все усиливаться будет", - добавил инфекционист.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Россия, Коронавирус в России
12:18 17.08.2022 (обновлено: 12:27 17.08.2022)
 
Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев: пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается в начале сентября

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заболеваемость COVID в Москве продолжит расти, пик ожидается в начале сентября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее сообщалось, что в Москве во вторник за сутки выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек.
"Пик это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул", - заявил Малышев.
"Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причем это будет постепенно. Сейчас разгорается постепенно, все усиливаться будет", - добавил инфекционист.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
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