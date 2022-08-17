https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810181711.html

Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.08.2022

Врач спрогнозировал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID в Москве продолжит расти, пик ожидается в начале сентября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:18

2022-08-17T12:18

2022-08-17T12:27

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заболеваемость COVID в Москве продолжит расти, пик ожидается в начале сентября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее сообщалось, что в Москве во вторник за сутки выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек."Пик это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул", - заявил Малышев."Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причем это будет постепенно. Сейчас разгорается постепенно, все усиливаться будет", - добавил инфекционист.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии