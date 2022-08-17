https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810172360.html

В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19

За сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:36

2022-08-17T11:36

2022-08-17T11:38

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 10 241, госпитализированы - 407 человек, выздоровели - 7820 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 928 275 случаев коронавируса, выздоровели 2 696 223 человека, умерли 44 764 человека.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19