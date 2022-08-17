https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810172360.html
В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19
За сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:36
2022-08-17T11:36
2022-08-17T11:38
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
москва
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0fc9ec7e6f87c1dfaa610de44978c06.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 10 241, госпитализированы - 407 человек, выздоровели - 7820 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 928 275 случаев коронавируса, выздоровели 2 696 223 человека, умерли 44 764 человека.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d3bead4cf52cd46af5d5c28f47d6055e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Москва, Коронавирус COVID-19
11:36 17.08.2022 (обновлено: 11:38 17.08.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 10 241 новый случай COVID-19, умер 21 человек