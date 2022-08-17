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В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19
За сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:36
2022-08-17T11:38
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 10 241, госпитализированы - 407 человек, выздоровели - 7820 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 928 275 случаев коронавируса, выздоровели 2 696 223 человека, умерли 44 764 человека.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Москва, Коронавирус COVID-19
11:36 17.08.2022 (обновлено: 11:38 17.08.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 407 больных COVID-19

В Москве за сутки выявили 10 241 новый случай COVID-19, умер 21 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 10 241, госпитализированы - 407 человек, выздоровели - 7820 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 928 275 случаев коронавируса, выздоровели 2 696 223 человека, умерли 44 764 человека.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииМоскваКоронавирус COVID-19
 
 
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