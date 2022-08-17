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Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов - РИА Новости, 17.08.2022
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Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов
Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов - РИА Новости, 17.08.2022
Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов
Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:27
2022-08-17T15:41
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства он отметил, что один из вопросов повестки касается помощи некоторым аэропортам, куда полеты временно ограничены."Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 миллиарда рублей", - сказал премьер.Он подчеркнул, что надо и дальше внимательно следить за обеспечением транспортной доступности и связанности регионов РФ.
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
15:27 17.08.2022 (обновлено: 15:41 17.08.2022)
 
Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов

Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он отметил, что один из вопросов повестки касается помощи некоторым аэропортам, куда полеты временно ограничены.
"Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 миллиарда рублей", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что надо и дальше внимательно следить за обеспечением транспортной доступности и связанности регионов РФ.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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