https://ria.ru/20220817/kompensatsiya-1810230646.html
Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов
Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов - РИА Новости, 17.08.2022
Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов
Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:27
2022-08-17T15:27
2022-08-17T15:41
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства он отметил, что один из вопросов повестки касается помощи некоторым аэропортам, куда полеты временно ограничены."Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 миллиарда рублей", - сказал премьер.Он подчеркнул, что надо и дальше внимательно следить за обеспечением транспортной доступности и связанности регионов РФ.
https://ria.ru/20220816/aeroporty-1809895037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
15:27 17.08.2022 (обновлено: 15:41 17.08.2022)
Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов
Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов