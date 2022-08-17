https://ria.ru/20220817/kompensatsiya-1810230646.html

Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов

Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов - РИА Новости, 17.08.2022

Правительство расширит программу поддержки временно закрытых аэропортов

Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:27

2022-08-17T15:27

2022-08-17T15:41

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства он отметил, что один из вопросов повестки касается помощи некоторым аэропортам, куда полеты временно ограничены."Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 миллиарда рублей", - сказал премьер.Он подчеркнул, что надо и дальше внимательно следить за обеспечением транспортной доступности и связанности регионов РФ.

https://ria.ru/20220816/aeroporty-1809895037.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф