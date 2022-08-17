https://ria.ru/20220817/khuliganstvo-1810255063.html

В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей

В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей - РИА Новости, 17.08.2022

В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей

Житель Балашихи избил трех сотрудников хирургического отделения местной больницы, на хулигана завели уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:37

2022-08-17T16:37

2022-08-17T22:06

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Житель Балашихи избил трех сотрудников хирургического отделения местной больницы, на хулигана завели уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.По ее словам, во вторник в дежурную часть сообщили, что в одно из медучреждений на шоссе Энтузиастов в Балашихе ворвался мужчина, "который нанес телесные повреждения трем сотрудникам хирургического отделения"."Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в ОП по городскому округу Балашиха. Им оказался местный житель 1987 года рождения", — сказала Петрова.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина находится под подпиской о невыезде.О характере травм и причинах нападения не сообщается.

https://ria.ru/20220318/sud-1778803950.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)