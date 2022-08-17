https://ria.ru/20220817/khuliganstvo-1810255063.html
В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей
В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей - РИА Новости, 17.08.2022
В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей
Житель Балашихи избил трех сотрудников хирургического отделения местной больницы, на хулигана завели уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:37
2022-08-17T16:37
2022-08-17T22:06
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Житель Балашихи избил трех сотрудников хирургического отделения местной больницы, на хулигана завели уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.По ее словам, во вторник в дежурную часть сообщили, что в одно из медучреждений на шоссе Энтузиастов в Балашихе ворвался мужчина, "который нанес телесные повреждения трем сотрудникам хирургического отделения"."Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в ОП по городскому округу Балашиха. Им оказался местный житель 1987 года рождения", — сказала Петрова.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина находится под подпиской о невыезде.О характере травм и причинах нападения не сообщается.
https://ria.ru/20220318/sud-1778803950.html
балашиха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
16:37 17.08.2022 (обновлено: 22:06 17.08.2022)
В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей
Житель Балашихи ворвался в хирургическое отделение больницы и избил трех врачей