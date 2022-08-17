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Популярность "Пушкинской карты" возросла в Подмосковье

Популярность "Пушкинской карты" возросла в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2022

Популярность "Пушкинской карты" возросла в Подмосковье

"Пушкинская карта" получила в Подмосковье огромную популярность. Она есть у более 250 тысяч жителей региона. В Мособлдуме отметили, что с помощью этой карты... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:45

2022-08-17T19:45

2022-08-17T19:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Пушкинская карта" получила в Подмосковье огромную популярность. Она есть у более 250 тысяч жителей региона. В Мособлдуме отметили, что с помощью этой карты студенты приобрели более 89 тысяч билетов на мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360".Глава комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова назвала создание "Пушкинской карты" удачной инициативой. По ее словам, молодежь получила возможность посещать культурные мероприятия за счет государственных средств.Всего по карте пользователи успели приобрести 32 тысячи билетов в театры, более 37 тысяч в кино и почти 6 тысяч в музеи. На данный момент программу поддерживают 272 культурных заведения. Еще по меньшей мере 30 организаций присоединятся к ней до конца 2022 года.

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московская область (подмосковье)