https://ria.ru/20220817/izrail-1810226184.html

Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения

Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения - РИА Новости, 17.08.2022

Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения

Восстановление полных дипотношений с Турцией поспособствует укреплению экономических отношений, дружбе израильского и турецкого народов, заявил израильский... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:10

2022-08-17T15:10

2022-08-17T15:12

в мире

израиль

турция

ицхак герцог

реджеп тайип эрдоган

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг – РИА Новости. Восстановление полных дипотношений с Турцией поспособствует укреплению экономических отношений, дружбе израильского и турецкого народов, заявил израильский президент Ицхак Герцог.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения."Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами. Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас", - говорится в заявлении президента.В свою очередь премьер-министр Яир Лапид заявил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является "важной экономической новостью для граждан Израиля".Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

https://ria.ru/20220619/turtsiya-1796590893.html

израиль

турция

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, турция, ицхак герцог, реджеп тайип эрдоган