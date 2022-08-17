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Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения - РИА Новости, 17.08.2022
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Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения
Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения - РИА Новости, 17.08.2022
Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения
Восстановление полных дипотношений с Турцией поспособствует укреплению экономических отношений, дружбе израильского и турецкого народов, заявил израильский... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:10
2022-08-17T15:12
в мире
израиль
турция
ицхак герцог
реджеп тайип эрдоган
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг – РИА Новости. Восстановление полных дипотношений с Турцией поспособствует укреплению экономических отношений, дружбе израильского и турецкого народов, заявил израильский президент Ицхак Герцог.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения."Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами. Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас", - говорится в заявлении президента.В свою очередь премьер-министр Яир Лапид заявил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является "важной экономической новостью для граждан Израиля".Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20220619/turtsiya-1796590893.html
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в мире, израиль, турция, ицхак герцог, реджеп тайип эрдоган
В мире, Израиль, Турция, Ицхак Герцог, Реджеп Тайип Эрдоган
15:10 17.08.2022 (обновлено: 15:12 17.08.2022)
 
Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения

Президент Израиля Герцог приветствовал решение МИД Турции восстановить дипотношения

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг – РИА Новости. Восстановление полных дипотношений с Турцией поспособствует укреплению экономических отношений, дружбе израильского и турецкого народов, заявил израильский президент Ицхак Герцог.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения.
"Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами. Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас", - говорится в заявлении президента.
В свою очередь премьер-министр Яир Лапид заявил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является "важной экономической новостью для граждан Израиля".
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
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