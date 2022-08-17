https://ria.ru/20220817/investitsii-1810118029.html

Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России

Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России - РИА Новости, 17.08.2022

Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России

Минэкономразвития существенно скорректировало оценку спада инвестиций в основной капитал в 2022 году - с 19,4% до 10,8%, сообщил журналистам федеральный... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:10

2022-08-17T00:10

2022-08-17T00:26

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Минэкономразвития существенно скорректировало оценку спада инвестиций в основной капитал в 2022 году - с 19,4% до 10,8%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.Инвестиции в основной капитал, по его словам, снизятся в 2022 году на 10,8%, в 2023 году спад продолжится и составит 4,9%. В 2024 году инвестиции покажут восстановительный рост на 7%, в 2025 году – на уровне 3,8%.Как пояснил чиновник, по инвестициям спад еще не пройден. "Понятно, что с одной стороны ускорились и завершаются те проекты, которые можно завершить, с другой стороны - новые проекты, часть проектов, поставлены на некую паузу - где-то требуется перепроектирование, где-то непонятно развитие. Инвестиционный спад будет сдвинут скорее на начало следующего года", - сказал он.Весной Минэкономразвития прогнозировало снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году на 19,4% и их незначительный рост в 2023 году - на 0,3%.По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.

https://ria.ru/20220725/investitsii-1804691949.html

https://ria.ru/20220418/arktika-1784085252.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экономика