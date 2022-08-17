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Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России - РИА Новости, 17.08.2022
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Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России
Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России - РИА Новости, 17.08.2022
Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России
Минэкономразвития существенно скорректировало оценку спада инвестиций в основной капитал в 2022 году - с 19,4% до 10,8%, сообщил журналистам федеральный... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:10
2022-08-17T00:26
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Минэкономразвития существенно скорректировало оценку спада инвестиций в основной капитал в 2022 году - с 19,4% до 10,8%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.Инвестиции в основной капитал, по его словам, снизятся в 2022 году на 10,8%, в 2023 году спад продолжится и составит 4,9%. В 2024 году инвестиции покажут восстановительный рост на 7%, в 2025 году – на уровне 3,8%.Как пояснил чиновник, по инвестициям спад еще не пройден. "Понятно, что с одной стороны ускорились и завершаются те проекты, которые можно завершить, с другой стороны - новые проекты, часть проектов, поставлены на некую паузу - где-то требуется перепроектирование, где-то непонятно развитие. Инвестиционный спад будет сдвинут скорее на начало следующего года", - сказал он.Весной Минэкономразвития прогнозировало снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году на 19,4% и их незначительный рост в 2023 году - на 0,3%.По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.
https://ria.ru/20220725/investitsii-1804691949.html
https://ria.ru/20220418/arktika-1784085252.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экономика
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Экономика
00:10 17.08.2022 (обновлено: 00:26 17.08.2022)
 
Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России

Минэкономразвития улучшило оценку по спаду инвестиций в России до 10,8 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Минэкономразвития существенно скорректировало оценку спада инвестиций в основной капитал в 2022 году - с 19,4% до 10,8%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.
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Инвестиции в основной капитал, по его словам, снизятся в 2022 году на 10,8%, в 2023 году спад продолжится и составит 4,9%. В 2024 году инвестиции покажут восстановительный рост на 7%, в 2025 году – на уровне 3,8%.
Как пояснил чиновник, по инвестициям спад еще не пройден. "Понятно, что с одной стороны ускорились и завершаются те проекты, которые можно завершить, с другой стороны - новые проекты, часть проектов, поставлены на некую паузу - где-то требуется перепроектирование, где-то непонятно развитие. Инвестиционный спад будет сдвинут скорее на начало следующего года", - сказал он.
Весной Минэкономразвития прогнозировало снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году на 19,4% и их незначительный рост в 2023 году - на 0,3%.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияЭкономика
 
 
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