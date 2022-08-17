https://ria.ru/20220817/henkel-1810258914.html
Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel
Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel - РИА Новости, 17.08.2022
Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel
Пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения, у завода положительные перспективы на будущее, сообщил РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:51
2022-08-17T16:51
2022-08-17T16:51
экономика
пермский край
дмитрий махонин
henkel
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ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения, у завода положительные перспективы на будущее, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Весной немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продаёт свои активы в России, среди них несколько заводов и офисных помещений. Одна из производственных площадок, входящая в десятку крупнейших предприятий немецкого концерна по всему миру, расположена в Перми. Высокотехнологичный пермский завод выпускает 14 брендов, среди которых Persil, "Лоск", "Пемос", Bref и Vernel."Слежу за процессом, есть пять желающих купить (пермский завод - ред). Тот же пермский бизнес готов купить. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства нам понятны, пермский завод укомплектован", - сказал Махонин.Он добавил, что перспективы на будущее у предприятия положительные."Экономика Пермского края с точки зрения устойчивости к санкционным режимам - одна из самых устойчивых", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220815/henkel-1809815597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, пермский край, дмитрий махонин, henkel
Экономика, Пермский край, Дмитрий Махонин, Henkel
Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel
Губернатор Пермского края Махонин: у завода Henkel есть пять потенциальных покупателей