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Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel - РИА Новости, 17.08.2022
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Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel
Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel - РИА Новости, 17.08.2022
Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel
Пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения, у завода положительные перспективы на будущее, сообщил РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:51
2022-08-17T16:51
экономика
пермский край
дмитрий махонин
henkel
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ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения, у завода положительные перспективы на будущее, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Весной немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продаёт свои активы в России, среди них несколько заводов и офисных помещений. Одна из производственных площадок, входящая в десятку крупнейших предприятий немецкого концерна по всему миру, расположена в Перми. Высокотехнологичный пермский завод выпускает 14 брендов, среди которых Persil, "Лоск", "Пемос", Bref и Vernel."Слежу за процессом, есть пять желающих купить (пермский завод - ред). Тот же пермский бизнес готов купить. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства нам понятны, пермский завод укомплектован", - сказал Махонин.Он добавил, что перспективы на будущее у предприятия положительные."Экономика Пермского края с точки зрения устойчивости к санкционным режимам - одна из самых устойчивых", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220815/henkel-1809815597.html
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экономика, пермский край, дмитрий махонин, henkel
Экономика, Пермский край, Дмитрий Махонин, Henkel
16:51 17.08.2022
 
Пермский губернатор рассказал о потенциальных покупателях завода Henkel

Губернатор Пермского края Махонин: у завода Henkel есть пять потенциальных покупателей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМоющие и чистящие средства на полках магазина
Моющие и чистящие средства на полках магазина - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Моющие и чистящие средства на полках магазина. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения, у завода положительные перспективы на будущее, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Весной немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продаёт свои активы в России, среди них несколько заводов и офисных помещений. Одна из производственных площадок, входящая в десятку крупнейших предприятий немецкого концерна по всему миру, расположена в Перми. Высокотехнологичный пермский завод выпускает 14 брендов, среди которых Persil, "Лоск", "Пемос", Bref и Vernel.
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"Слежу за процессом, есть пять желающих купить (пермский завод - ред). Тот же пермский бизнес готов купить. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства нам понятны, пермский завод укомплектован", - сказал Махонин.
Он добавил, что перспективы на будущее у предприятия положительные.
"Экономика Пермского края с точки зрения устойчивости к санкционным режимам - одна из самых устойчивых", - подчеркнул глава региона.
 
ЭкономикаПермский крайДмитрий МахонинHenkel
 
 
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