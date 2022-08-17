В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола
В Берлине подожгли офис министра по делам семьи Паус, выступавшей за закон о смене пола
Полицейский автомобиль в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе в Берлине был подожжен неизвестными, пострадавших нет, идет следствие, сообщило в среду местное отделение партии "Союз 90/Зеленые".
"В ночь с 16 на 17 августа был совершен поджог бюро в избирательном округе депутата бундестага ФРГ и федерального министра по делам семьи Лизы Паус, а также бюро партии "Зеленые" в (районе Берлина) Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. К счастью, пострадавших нет. Но нанесен значительный ущерб, сумма ущерба пока не определена", - сообщили в партии, добавив, что "госбезопасность уже начала расследование" данного инцидента.
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Лиза Паус ("Союз 90/Зеленые") была выдвинула на пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ в апреле после скандальной отставки своей предшественницы Анны Шпигель.
В июне Паус вместе с министром юстиции ФРГ Марко Бушманном представила общественности спорный законопроект "о самоопределении", речь идет о расширении возможностей для граждан Германии в вопросе о смене пола. Так, согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно подавать прошения о смене пола в органы ЗАГС без ранее необходимых медицинских заключений, в частности, двух психиатрических заключений. Данные права распространяются на подростков с 14 лет при условии согласия родителей или по решению суда по делам о несовершеннолетних. Менять пол в паспорте можно будет ежегодно.
Законопроект подвергается критике как среди научного сообщества Германии, так и у населения. Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против данной инициативы, почти половина - против части, которая касается расширения полномочий подростков с 14 лет, сообщил ранее социологический институт YouGov. Как заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, основатель Международного народного совета российских немцев (IVDR e.V.) Вальдемар Гердт, принятие данного закона может подтолкнуть российских немцев к миграции.