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В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола - РИА Новости, 17.08.2022
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В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола
В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола - РИА Новости, 17.08.2022
В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола
Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе в Берлине был подожжен неизвестными, пострадавших нет, идет следствие, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:57
2022-08-17T14:57
в мире
германия
бундестаг германии
берлин (город)
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе в Берлине был подожжен неизвестными, пострадавших нет, идет следствие, сообщило в среду местное отделение партии "Союз 90/Зеленые"."В ночь с 16 на 17 августа был совершен поджог бюро в избирательном округе депутата бундестага ФРГ и федерального министра по делам семьи Лизы Паус, а также бюро партии "Зеленые" в (районе Берлина) Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. К счастью, пострадавших нет. Но нанесен значительный ущерб, сумма ущерба пока не определена", - сообщили в партии, добавив, что "госбезопасность уже начала расследование" данного инцидента.Лиза Паус ("Союз 90/Зеленые") была выдвинула на пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ в апреле после скандальной отставки своей предшественницы Анны Шпигель.В июне Паус вместе с министром юстиции ФРГ Марко Бушманном представила общественности спорный законопроект "о самоопределении", речь идет о расширении возможностей для граждан Германии в вопросе о смене пола. Так, согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно подавать прошения о смене пола в органы ЗАГС без ранее необходимых медицинских заключений, в частности, двух психиатрических заключений. Данные права распространяются на подростков с 14 лет при условии согласия родителей или по решению суда по делам о несовершеннолетних. Менять пол в паспорте можно будет ежегодно.Законопроект подвергается критике как среди научного сообщества Германии, так и у населения. Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против данной инициативы, почти половина - против части, которая касается расширения полномочий подростков с 14 лет, сообщил ранее социологический институт YouGov. Как заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, основатель Международного народного совета российских немцев (IVDR e.V.) Вальдемар Гердт, принятие данного закона может подтолкнуть российских немцев к миграции.
https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html
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в мире, германия, бундестаг германии, берлин (город)
В мире, Германия, Бундестаг Германии, Берлин (город)
14:57 17.08.2022
 
В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола

В Берлине подожгли офис министра по делам семьи Паус, выступавшей за закон о смене пола

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Германии
Полицейский автомобиль в Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе в Берлине был подожжен неизвестными, пострадавших нет, идет следствие, сообщило в среду местное отделение партии "Союз 90/Зеленые".
"В ночь с 16 на 17 августа был совершен поджог бюро в избирательном округе депутата бундестага ФРГ и федерального министра по делам семьи Лизы Паус, а также бюро партии "Зеленые" в (районе Берлина) Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. К счастью, пострадавших нет. Но нанесен значительный ущерб, сумма ущерба пока не определена", - сообщили в партии, добавив, что "госбезопасность уже начала расследование" данного инцидента.
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Трансгендеры отбирают Жанну д'Арк у феминисток
Лиза Паус ("Союз 90/Зеленые") была выдвинула на пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ в апреле после скандальной отставки своей предшественницы Анны Шпигель.
В июне Паус вместе с министром юстиции ФРГ Марко Бушманном представила общественности спорный законопроект "о самоопределении", речь идет о расширении возможностей для граждан Германии в вопросе о смене пола. Так, согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно подавать прошения о смене пола в органы ЗАГС без ранее необходимых медицинских заключений, в частности, двух психиатрических заключений. Данные права распространяются на подростков с 14 лет при условии согласия родителей или по решению суда по делам о несовершеннолетних. Менять пол в паспорте можно будет ежегодно.
Законопроект подвергается критике как среди научного сообщества Германии, так и у населения. Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против данной инициативы, почти половина - против части, которая касается расширения полномочий подростков с 14 лет, сообщил ранее социологический институт YouGov. Как заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, основатель Международного народного совета российских немцев (IVDR e.V.) Вальдемар Гердт, принятие данного закона может подтолкнуть российских немцев к миграции.
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