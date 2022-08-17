https://ria.ru/20220817/germaniya-1810223274.html

В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола

В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола - РИА Новости, 17.08.2022

В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола

Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе в Берлине был подожжен неизвестными, пострадавших нет, идет следствие, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:57

2022-08-17T14:57

2022-08-17T14:57

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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе в Берлине был подожжен неизвестными, пострадавших нет, идет следствие, сообщило в среду местное отделение партии "Союз 90/Зеленые"."В ночь с 16 на 17 августа был совершен поджог бюро в избирательном округе депутата бундестага ФРГ и федерального министра по делам семьи Лизы Паус, а также бюро партии "Зеленые" в (районе Берлина) Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. К счастью, пострадавших нет. Но нанесен значительный ущерб, сумма ущерба пока не определена", - сообщили в партии, добавив, что "госбезопасность уже начала расследование" данного инцидента.Лиза Паус ("Союз 90/Зеленые") была выдвинула на пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ в апреле после скандальной отставки своей предшественницы Анны Шпигель.В июне Паус вместе с министром юстиции ФРГ Марко Бушманном представила общественности спорный законопроект "о самоопределении", речь идет о расширении возможностей для граждан Германии в вопросе о смене пола. Так, согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно подавать прошения о смене пола в органы ЗАГС без ранее необходимых медицинских заключений, в частности, двух психиатрических заключений. Данные права распространяются на подростков с 14 лет при условии согласия родителей или по решению суда по делам о несовершеннолетних. Менять пол в паспорте можно будет ежегодно.Законопроект подвергается критике как среди научного сообщества Германии, так и у населения. Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против данной инициативы, почти половина - против части, которая касается расширения полномочий подростков с 14 лет, сообщил ранее социологический институт YouGov. Как заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, основатель Международного народного совета российских немцев (IVDR e.V.) Вальдемар Гердт, принятие данного закона может подтолкнуть российских немцев к миграции.

https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html

https://ria.ru/20220812/angliyskie-1808913771.html

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берлин (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, бундестаг германии, берлин (город)