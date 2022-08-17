https://ria.ru/20220817/gazoprovod-1810175650.html

В Совфеде предположили, когда Берлин может запустить "Северный поток — 2"

В Совфеде предположили, когда Берлин может запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 17.08.2022

В Совфеде предположили, когда Берлин может запустить "Северный поток — 2"

Германия может прийти к решению о запуске трубопровода "Северный поток — 2" до конца текущего года, если страна столкнется с тяжелыми последствиями... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:50

2022-08-17T11:50

2022-08-17T11:50

экономика

германия

nord stream 2 ag

газпром

северный поток — 2

владимир джабаров

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Германия может прийти к решению о запуске трубопровода "Северный поток — 2" до конца текущего года, если страна столкнется с тяжелыми последствиями энергетического кризиса, такое мнение высказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о важности продолжения диалога с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в Чехии эксперты допустили возможный запуск "Северного потока — 2" из-за газового кризиса в Германии. В Праге также считают возможным рост пророссийских настроений в Европе."Не исключаю, что до конца года Германия может запустить газопровод "Северный поток — 2", когда приспичит, если станет совсем тяжко", - отметил Джабаров.При этом он подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству. "Бытие определяет сознание. А господин Шольц прекрасно понимает, что если уровень жизни в Германии резко упадет, никто не будет спрашивать о позиции ФРГ по отношению к РФ, будут спрашивать - почему мы стали хуже жить", - сказал парламентарий.Он также полагает, что последние заявления европейцев - это некие сигналы, которые говорят о возможных изменениях в настроениях в Европе."Больше всех попискивали в последнее время Литва, Латвия, Эстония, Польша. Так называемые младоевропейцы. Более осторожную позицию высказывали Германия, Франция, Италия. Я думаю, они все ощутили, чем для них может закончиться такой разрыв экономических связей с нашей страной", - подчеркнул Джабаров.На календаре уже август, близится осень - к ноябрю отношение к России в Европе может стать вообще лояльным, полагает политик.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.

https://ria.ru/20220817/gaz-1810163979.html

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html

германия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2, владимир джабаров