В Совфеде предположили, когда Берлин может запустить "Северный поток — 2"
Джабаров: ФРГ до конца года может запустить "Северный поток — 2", если станет совсем тяжко
Труба газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Германия может прийти к решению о запуске трубопровода "Северный поток — 2" до конца текущего года, если страна столкнется с тяжелыми последствиями энергетического кризиса, такое мнение высказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о важности продолжения диалога с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в Чехии эксперты допустили возможный запуск "Северного потока — 2" из-за газового кризиса в Германии. В Праге также считают возможным рост пророссийских настроений в Европе.
"Не исключаю, что до конца года Германия может запустить газопровод "Северный поток — 2", когда приспичит, если станет совсем тяжко", - отметил Джабаров.
При этом он подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству. "Бытие определяет сознание. А господин Шольц прекрасно понимает, что если уровень жизни в Германии резко упадет, никто не будет спрашивать о позиции ФРГ по отношению к РФ, будут спрашивать - почему мы стали хуже жить", - сказал парламентарий.
Он также полагает, что последние заявления европейцев - это некие сигналы, которые говорят о возможных изменениях в настроениях в Европе.
"Больше всех попискивали в последнее время Литва, Латвия, Эстония, Польша. Так называемые младоевропейцы. Более осторожную позицию высказывали Германия, Франция, Италия. Я думаю, они все ощутили, чем для них может закончиться такой разрыв экономических связей с нашей страной", - подчеркнул Джабаров.
На календаре уже август, близится осень - к ноябрю отношение к России в Европе может стать вообще лояльным, полагает политик.
В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.