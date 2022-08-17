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В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым - РИА Новости, 17.08.2022
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В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым
В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым - РИА Новости, 17.08.2022
В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым
Решение о наполнении всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю невыполнимо, такое мнение выразил в интервью агентству Блумберг президент Федерального сетевого... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:10
2022-08-17T11:20
экономика
германия
природный газ
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Решение о наполнении всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю невыполнимо, такое мнение выразил в интервью агентству Блумберг президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер."Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения", - сказал Мюллер. "В лучшем случае три четверти из них доберутся до цели", - добавил он.По словам главы регулятора, в настоящее время газохранилища заполняются "немного быстрее, чем раньше", однако это "не сигнал того, что мы можем расслабиться".Уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 77%, однако есть риски необычайно холодной осени и дальнейших перебоев с поставками. На этом фоне сложно будет достичь цели, поставленной федеральным правительством Германии, о 85-процентном уровне заполнения в октябре.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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экономика, германия, природный газ
Экономика, Германия, Природный газ
11:10 17.08.2022 (обновлено: 11:20 17.08.2022)
 
В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым

Глава регулятора ФРГ Мюллер: решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Решение о наполнении всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю невыполнимо, такое мнение выразил в интервью агентству Блумберг президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
"Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения", - сказал Мюллер. "В лучшем случае три четверти из них доберутся до цели", - добавил он.
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По словам главы регулятора, в настоящее время газохранилища заполняются "немного быстрее, чем раньше", однако это "не сигнал того, что мы можем расслабиться".
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 77%, однако есть риски необычайно холодной осени и дальнейших перебоев с поставками. На этом фоне сложно будет достичь цели, поставленной федеральным правительством Германии, о 85-процентном уровне заполнения в октябре.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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