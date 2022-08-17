https://ria.ru/20220817/gaz-1810163979.html

В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым

В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым - РИА Новости, 17.08.2022

В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым

Решение о наполнении всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю невыполнимо, такое мнение выразил в интервью агентству Блумберг президент Федерального сетевого... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:10

2022-08-17T11:10

2022-08-17T11:20

экономика

германия

природный газ

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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Решение о наполнении всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю невыполнимо, такое мнение выразил в интервью агентству Блумберг президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер."Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения", - сказал Мюллер. "В лучшем случае три четверти из них доберутся до цели", - добавил он.По словам главы регулятора, в настоящее время газохранилища заполняются "немного быстрее, чем раньше", однако это "не сигнал того, что мы можем расслабиться".Уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 77%, однако есть риски необычайно холодной осени и дальнейших перебоев с поставками. На этом фоне сложно будет достичь цели, поставленной федеральным правительством Германии, о 85-процентном уровне заполнения в октябре.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, природный газ