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В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/finlyandiya-1810203362.html
В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян
В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян - РИА Новости, 17.08.2022
В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян
Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:27
2022-08-17T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
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финляндия
госдума рф
евросоюз
новости - туризм
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации России на Украине.Правительство Финляндии утвердило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, сообщил во вторник финский МИД."Они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить… Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Он отметил, что также необходимо подписать документ об осуждении антироссийских санкций. "И категорически осуждает санкции в отношении РФ… Все-таки предлагаю поступать симметрично", - отметил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220813/finlyandiya-1809397515.html
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в мире, россия, финляндия, госдума рф, евросоюз, новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Финляндия, Госдума РФ, Евросоюз, Новости - Туризм
13:27 17.08.2022 (обновлено: 14:08 17.08.2022)
 
В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян

Депутат Иванов предложил брать с финнов на АЗС в России документ о поддержке спецоперации

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации России на Украине.
Правительство Финляндии утвердило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, сообщил во вторник финский МИД.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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"Они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить… Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также необходимо подписать документ об осуждении антироссийских санкций. "И категорически осуждает санкции в отношении РФ… Все-таки предлагаю поступать симметрично", - отметил депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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