https://ria.ru/20220817/finlyandiya-1810203362.html

В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян

В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян - РИА Новости, 17.08.2022

В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян

Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:27

2022-08-17T13:27

2022-08-17T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

финляндия

госдума рф

евросоюз

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64585fc4a30bdfd58e0bae110bf21818.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации России на Украине.Правительство Финляндии утвердило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, сообщил во вторник финский МИД."Они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить… Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Он отметил, что также необходимо подписать документ об осуждении антироссийских санкций. "И категорически осуждает санкции в отношении РФ… Все-таки предлагаю поступать симметрично", - отметил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220813/finlyandiya-1809397515.html

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, госдума рф, евросоюз, новости - туризм