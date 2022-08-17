В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян

13:27 17.08.2022 (обновлено: 14:08 17.08.2022)
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Депутат Иванов предложил брать с финнов на АЗС в России документ о поддержке спецоперации
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации России на Украине.
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"Они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить… Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также необходимо подписать документ об осуждении антироссийских санкций. "И категорически осуждает санкции в отношении РФ… Все-таки предлагаю поступать симметрично", - отметил депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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