https://ria.ru/20220817/energorynki-1810317116.html

Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие

Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие - РИА Новости, 17.08.2022

Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие

Попытки США делить энергетические рынки на хорошие и плохие ведут к дестабилизации отрасли, а также скачкам цен на топливо и росту инфляции, заявил в среду... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:42

2022-08-17T20:42

2022-08-17T22:21

экономика

цены на нефть

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Попытки США делить энергетические рынки на хорошие и плохие ведут к дестабилизации отрасли, а также скачкам цен на топливо и росту инфляции, заявил в среду посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия 24"."Ставится задача лишить Россию доходов. По невыгодным ценам мы поставлять ресурсы себе в убыток не будем", - добавил он.По оценкам дипломата, в результате попыток США и их союзников установить предельную цену на российскую нефть произойдет перераспределение товарных потоков "не в пользу западных стран".

https://ria.ru/20220817/zaklyuchennye-1810313470.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сша, россия