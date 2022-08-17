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Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие - РИА Новости, 17.08.2022
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Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие
Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие - РИА Новости, 17.08.2022
Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие
Попытки США делить энергетические рынки на хорошие и плохие ведут к дестабилизации отрасли, а также скачкам цен на топливо и росту инфляции, заявил в среду... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:42
2022-08-17T22:21
экономика
цены на нефть
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Попытки США делить энергетические рынки на хорошие и плохие ведут к дестабилизации отрасли, а также скачкам цен на топливо и росту инфляции, заявил в среду посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия 24"."Ставится задача лишить Россию доходов. По невыгодным ценам мы поставлять ресурсы себе в убыток не будем", - добавил он.По оценкам дипломата, в результате попыток США и их союзников установить предельную цену на российскую нефть произойдет перераспределение товарных потоков "не в пользу западных стран".
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экономика, цены на нефть, сша, россия
Экономика, Цены на нефть, США, Россия
20:42 17.08.2022 (обновлено: 22:21 17.08.2022)
 
Антонов раскритиковал попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие

Посол Антонов: попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие ведут к дестабилизации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Попытки США делить энергетические рынки на хорошие и плохие ведут к дестабилизации отрасли, а также скачкам цен на топливо и росту инфляции, заявил в среду посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Попытки США делить энергорынки на хорошие и плохие ведут к дестабилизации отрасли, скачкам топливных цен и росту инфляции", - отметил Антонов.
"Ставится задача лишить Россию доходов. По невыгодным ценам мы поставлять ресурсы себе в убыток не будем", - добавил он.
По оценкам дипломата, в результате попыток США и их союзников установить предельную цену на российскую нефть произойдет перераспределение товарных потоков "не в пользу западных стран".
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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