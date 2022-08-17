https://ria.ru/20220817/ekonomiya-1810229402.html

В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов

В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов - РИА Новости, 17.08.2022

В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов

Если жители Евросоюза понизят температуру обогрева своих домов на 1 градус, это сэкономит ЕС примерно 7% годового энергопотребления, сообщается в Twitter главы... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:22

2022-08-17T15:22

2022-08-17T15:22

в мире

европа

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Если жители Евросоюза понизят температуру обогрева своих домов на 1 градус, это сэкономит ЕС примерно 7% годового энергопотребления, сообщается в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Снижение температуры обогрева дома всего на 1 градус Цельсия может сэкономить около 7% энергии в течение года", - написала она.Глава ЕК рассказала, что "впечатляющие результаты" по экономии энергии даёт и небольшое повышение температуры при охлаждении помещений, отметив, что "по всему ЕС внедряются умные способы экономии энергии".Еврокомиссия в конце июля предложила, а страны Евросоюза в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, страны союза сами могут выбирать меры, как его достичь. Однако при определённых условиях снижение потребления газа в ЕС может стать обязательным. Эти меры были предложены на фоне опасений ЕС о нехватке поставок "голубого топлива" из России.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.

https://ria.ru/20220815/kiev-1809602144.html

https://ria.ru/20220807/pensionery-1807433850.html

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен