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В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов - РИА Новости, 17.08.2022
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В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов
В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов - РИА Новости, 17.08.2022
В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов
Если жители Евросоюза понизят температуру обогрева своих домов на 1 градус, это сэкономит ЕС примерно 7% годового энергопотребления, сообщается в Twitter главы... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:22
2022-08-17T15:22
в мире
европа
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Если жители Евросоюза понизят температуру обогрева своих домов на 1 градус, это сэкономит ЕС примерно 7% годового энергопотребления, сообщается в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Снижение температуры обогрева дома всего на 1 градус Цельсия может сэкономить около 7% энергии в течение года", - написала она.Глава ЕК рассказала, что "впечатляющие результаты" по экономии энергии даёт и небольшое повышение температуры при охлаждении помещений, отметив, что "по всему ЕС внедряются умные способы экономии энергии".Еврокомиссия в конце июля предложила, а страны Евросоюза в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, страны союза сами могут выбирать меры, как его достичь. Однако при определённых условиях снижение потребления газа в ЕС может стать обязательным. Эти меры были предложены на фоне опасений ЕС о нехватке поставок "голубого топлива" из России.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
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в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
15:22 17.08.2022
 
В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов

ЕК: снижение температуры обогрева домов на градус сэкономит семь процентов энергии за год

© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления
Система отопления - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Fotolia / Özgür Güvenç
Система отопления. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Если жители Евросоюза понизят температуру обогрева своих домов на 1 градус, это сэкономит ЕС примерно 7% годового энергопотребления, сообщается в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Снижение температуры обогрева дома всего на 1 градус Цельсия может сэкономить около 7% энергии в течение года", - написала она.
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Глава ЕК рассказала, что "впечатляющие результаты" по экономии энергии даёт и небольшое повышение температуры при охлаждении помещений, отметив, что "по всему ЕС внедряются умные способы экономии энергии".
Еврокомиссия в конце июля предложила, а страны Евросоюза в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, страны союза сами могут выбирать меры, как его достичь. Однако при определённых условиях снижение потребления газа в ЕС может стать обязательным. Эти меры были предложены на фоне опасений ЕС о нехватке поставок "голубого топлива" из России.
В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
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