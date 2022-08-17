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В ЕР рассказали об интеграции Донбасса в общее правовое пространство России - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/donbass-1810284962.html
В ЕР рассказали об интеграции Донбасса в общее правовое пространство России
В ЕР рассказали об интеграции Донбасса в общее правовое пространство России - РИА Новости, 17.08.2022
В ЕР рассказали об интеграции Донбасса в общее правовое пространство России
Работа по интеграции республик Донбасса в общее правовое пространство с РФ ведется системно, ряд депутатов находятся на территориях на постоянной основе,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:59
2022-08-17T18:09
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Работа по интеграции республик Донбасса в общее правовое пространство с РФ ведется системно, ряд депутатов находятся на территориях на постоянной основе, рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, слова которого передает пресс-служба ЕР.Как напомнил Васильев, в июне депутаты Народного Совета ДНР и ЛНР посетили с официальным визитом Москву. В ходе встреч с российскими коллегами особое внимание было уделено вопросам интеграции республик в общее правовое пространство. Для ускорения этого процесса спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД оказывать парламентам ДНР и ЛНР поддержку в подготовке законопроектов."Эта работа ведется системно. И здесь, конечно, большую роль играют встречи с людьми. Представители профильных комитетов Государственной Думы – по образованию, по охране здоровья, по транспорту, по социальной политике – выезжают на территории. На постоянной основе там находятся 65 депутатов фракции "Единая Россия" (27 – в ДНР, 38 – в ЛНР), они взаимодействуют со своими коллегами и избирателями", – отметил Васильев по итогам поездки в Бердянск Запорожской области.
https://ria.ru/20220730/rodina-1805808908.html
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общество, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, украина, россия, в мире, политика, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Госдума РФ, Владимир Васильев, Украина, Россия, В мире, Политика, Вячеслав Володин
17:59 17.08.2022 (обновлено: 18:09 17.08.2022)
 
В ЕР рассказали об интеграции Донбасса в общее правовое пространство России

Васильев: работа по интеграции ДНР и ЛНР в общее правовое пространство ведется системно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Работа по интеграции республик Донбасса в общее правовое пространство с РФ ведется системно, ряд депутатов находятся на территориях на постоянной основе, рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, слова которого передает пресс-служба ЕР.
Как напомнил Васильев, в июне депутаты Народного Совета ДНР и ЛНР посетили с официальным визитом Москву. В ходе встреч с российскими коллегами особое внимание было уделено вопросам интеграции республик в общее правовое пространство. Для ускорения этого процесса спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД оказывать парламентам ДНР и ЛНР поддержку в подготовке законопроектов.
"Эта работа ведется системно. И здесь, конечно, большую роль играют встречи с людьми. Представители профильных комитетов Государственной Думы – по образованию, по охране здоровья, по транспорту, по социальной политике – выезжают на территории. На постоянной основе там находятся 65 депутатов фракции "Единая Россия" (27 – в ДНР, 38 – в ЛНР), они взаимодействуют со своими коллегами и избирателями", – отметил Васильев по итогам поездки в Бердянск Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияГосдума РФВладимир ВасильевУкраинаРоссияВ миреПолитикаВячеслав Володин
 
 
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