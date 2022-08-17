https://ria.ru/20220817/donbass-1810180553.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 11.35 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:13

2022-08-17T12:13

2022-08-17T12:13

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров, по городу были произведены выстрелы из танка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс