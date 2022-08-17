Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН
Представитель МИД Захарова: ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли к себе генсека ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, они сами могут принять решение о приглашении генсека ООН Антониу Гутерреша, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вопрос о приглашении Гутерреша в республики официальному представителю МИД РФ задал слушатель радио Sputnik.
"Напомню, что Донецк и Луганск являются суверенными государствами, которые ведут, безусловно, свою политику. Конечно, сейчас они противостоят угрозе, противостоят вместе с нашей страной, которая пришла на помощь по их просьбе, но это суверенные государства. Поэтому приглашать им генсека ООН, направлять ли ему послание - решать соответствующим структурам ДНР и ЛНР", - сказала Захарова в эфире утренней программы на радио.
Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш на встрече во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
16 августа, 20:21Генсек ООН пока не планирует посещать Москву