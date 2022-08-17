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Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН - РИА Новости, 17.08.2022
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Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН
Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН - РИА Новости, 17.08.2022
Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН
Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, они сами могут принять решение о приглашении генсека ООН Антониу Гутерреша, заявила РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:26
2022-08-17T10:26
в мире
антониу гутерреш
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
оон
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, они сами могут принять решение о приглашении генсека ООН Антониу Гутерреша, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Вопрос о приглашении Гутерреша в республики официальному представителю МИД РФ задал слушатель радио Sputnik."Напомню, что Донецк и Луганск являются суверенными государствами, которые ведут, безусловно, свою политику. Конечно, сейчас они противостоят угрозе, противостоят вместе с нашей страной, которая пришла на помощь по их просьбе, но это суверенные государства. Поэтому приглашать им генсека ООН, направлять ли ему послание - решать соответствующим структурам ДНР и ЛНР", - сказала Захарова в эфире утренней программы на радио.Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш на встрече во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html
https://ria.ru/20220816/guterresh-1810098215.html
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в мире, антониу гутерреш, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мария Захарова, ООН
10:26 17.08.2022
 
Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН

Представитель МИД Захарова: ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли к себе генсека ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, они сами могут принять решение о приглашении генсека ООН Антониу Гутерреша, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вопрос о приглашении Гутерреша в республики официальному представителю МИД РФ задал слушатель радио Sputnik.
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"Напомню, что Донецк и Луганск являются суверенными государствами, которые ведут, безусловно, свою политику. Конечно, сейчас они противостоят угрозе, противостоят вместе с нашей страной, которая пришла на помощь по их просьбе, но это суверенные государства. Поэтому приглашать им генсека ООН, направлять ли ему послание - решать соответствующим структурам ДНР и ЛНР", - сказала Захарова в эфире утренней программы на радио.
Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш на встрече во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
 
В миреАнтониу ГутеррешДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваООН
 
 
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