https://ria.ru/20220817/donbass-1810153434.html

Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН

Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН - РИА Новости, 17.08.2022

Захарова заявила, что ЛНР и ДНР сами решают, приглашать ли генсека ООН

Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, они сами могут принять решение о приглашении генсека ООН Антониу Гутерреша, заявила РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:26

2022-08-17T10:26

2022-08-17T10:26

в мире

антониу гутерреш

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

оон

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, они сами могут принять решение о приглашении генсека ООН Антониу Гутерреша, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Вопрос о приглашении Гутерреша в республики официальному представителю МИД РФ задал слушатель радио Sputnik."Напомню, что Донецк и Луганск являются суверенными государствами, которые ведут, безусловно, свою политику. Конечно, сейчас они противостоят угрозе, противостоят вместе с нашей страной, которая пришла на помощь по их просьбе, но это суверенные государства. Поэтому приглашать им генсека ООН, направлять ли ему послание - решать соответствующим структурам ДНР и ЛНР", - сказала Захарова в эфире утренней программы на радио.Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш на встрече во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html

https://ria.ru/20220816/guterresh-1810098215.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, антониу гутерреш, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, оон