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Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/donbass-1810142203.html
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска обстреляли из танка Петровский район Донецка, произведено 15 выстрелов, артиллерийскому обстрелу подверглась так же Горловка, сообщило... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:20
2022-08-17T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из танка Петровский район Донецка, произведено 15 выстрелов, артиллерийскому обстрелу подверглась так же Горловка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): произведено 15 выстрелов из танка", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство в 08.35 зафиксировало также обстрел Никитовского района Горловки, выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
09:20 17.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из танка

Представительство ДНР: украинские войска произвели 15 выстрелов из танка по Донецку

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из танка Петровский район Донецка, произведено 15 выстрелов, артиллерийскому обстрелу подверглась так же Горловка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): произведено 15 выстрелов из танка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, представительство в 08.35 зафиксировало также обстрел Никитовского района Горловки, выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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