Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Представительство ДНР: украинские войска произвели 15 выстрелов из танка по Донецку
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из танка Петровский район Донецка, произведено 15 выстрелов, артиллерийскому обстрелу подверглась так же Горловка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): произведено 15 выстрелов из танка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, представительство в 08.35 зафиксировало также обстрел Никитовского района Горловки, выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".