https://ria.ru/20220817/donbass-1810142203.html

Украинские войска обстреляли Донецк из танка

Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из танка

Украинские войска обстреляли из танка Петровский район Донецка, произведено 15 выстрелов, артиллерийскому обстрелу подверглась так же Горловка, сообщило... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:20

2022-08-17T09:20

2022-08-17T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_848a024a4dd78a2d1e8f7a9705b4ea7b.jpg

ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из танка Петровский район Донецка, произведено 15 выстрелов, артиллерийскому обстрелу подверглась так же Горловка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): произведено 15 выстрелов из танка", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство в 08.35 зафиксировало также обстрел Никитовского района Горловки, выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс