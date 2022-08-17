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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/donbass-1810141482.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 389 боеприпасов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:16
2022-08-17T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 389 боеприпасов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 389 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 30 домостроений в Киевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Александровке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр)
донбасс
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в мире, украина, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс, Донецкая Народная Республика
09:16 17.08.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз

Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили по республике 389 боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов после обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов после обстрела - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 389 боеприпасов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 389 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 30 домостроений в Киевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Александровке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.
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