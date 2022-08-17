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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 389 боеприпасов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:16
2022-08-17T09:16
2022-08-17T09:16
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 389 боеприпасов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 389 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 30 домостроений в Киевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Александровке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили по республике 389 боеприпасов