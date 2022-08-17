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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами с минами из РСЗО "Ураган"

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами с минами из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами с минами из РСЗО "Ураган"

Украинские войска в 7.00 (совпадает с мск) выпустили 3 ракеты, оснащенные минами "Лепесток", из РСЗО "Ураган" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:59

2022-08-17T08:59

2022-08-17T08:59

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 (совпадает с мск) выпустили 3 ракеты, оснащенные минами "Лепесток", из РСЗО "Ураган" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.00 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также сообщается, что со стороны украинских войск был открыт огонь по населенным пунктам Верхнеторецкое, Зайцево южное и Еленовка, в том числе с использованием снарядов калибром 155 мм."07.55 - н.п. Петровское – н.п. Верхнеторецкое: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 08.00 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево (южное): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 07.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - сообщило ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины