https://ria.ru/20220817/donbass-1810136371.html

Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска за 10 минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 мм и три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщило... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:24

2022-08-17T08:24

2022-08-17T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 мм и три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Киевский район Донецка был обстрелян "натовскими" снарядами в 08.00, Пантелеймоновку обстреляли снарядом калибра 152 мм в 07.50.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс