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Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска за 10 минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 мм и три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщило... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:24
2022-08-17T08:24
2022-08-17T08:24
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 мм и три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Киевский район Донецка был обстрелян "натовскими" снарядами в 08.00, Пантелеймоновку обстреляли снарядом калибра 152 мм в 07.50.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке и Донецку восемь снарядов