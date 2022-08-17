https://ria.ru/20220817/donbass-1810135943.html

В ДНР два человека погибли в результате украинских обстрелов за сутки

В ДНР два человека погибли в результате украинских обстрелов за сутки - РИА Новости, 17.08.2022

В ДНР два человека погибли в результате украинских обстрелов за сутки

Два человека погибли, еще 12 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:18

2022-08-17T08:18

2022-08-17T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 12 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 16 августа 2022 года составило 14 человек (2 погибли, 12 ранены)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины