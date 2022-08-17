https://ria.ru/20220817/donbass-1810135943.html
В ДНР два человека погибли в результате украинских обстрелов за сутки
В ДНР два человека погибли в результате украинских обстрелов за сутки - РИА Новости, 17.08.2022
В ДНР два человека погибли в результате украинских обстрелов за сутки
Два человека погибли, еще 12 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:18
2022-08-17T08:18
2022-08-17T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 12 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 16 августа 2022 года составило 14 человек (2 погибли, 12 ранены)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР два человека погибли в результате украинских обстрелов за сутки
Представительство ДНР: два человека погибли, 12 ранены в результате обстрелов ВСУ за сутки