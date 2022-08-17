https://ria.ru/20220817/dipotnosheniya-1810216393.html

Турция решила восстановить дипотношения с Израилем

Турция решила восстановить дипотношения с Израилем - РИА Новости, 17.08.2022

Турция решила восстановить дипотношения с Израилем

Турция приняла решение назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:26

2022-08-17T14:26

2022-08-17T16:29

в мире

турция

израиль

мевлют чавушоглу

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АНКАРА,17 авг — РИА Новости. Турция приняла решение назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту", — отметил он на пресс-конференции.Он также выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон.Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипотношений поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов."Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас", — подчеркнул он.В свою очередь, премьер-министр Яир Лапид заявил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является "важной экономической новостью для граждан Израиля".Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807692633.html

https://ria.ru/20220816/zerno-1809894913.html

турция

израиль

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, израиль, мевлют чавушоглу