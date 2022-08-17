14:26 17.08.2022 (обновлено: 16:29 17.08.2022)
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение восстановить дипотношения с Израилем
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА,17 авг — РИА Новости. Турция приняла решение назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту", — отметил он на пресс-конференции.
Он также выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипотношений поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов.
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"Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас", — подчеркнул он.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
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