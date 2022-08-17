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Турция решила восстановить дипотношения с Израилем - РИА Новости, 17.08.2022
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Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем - РИА Новости, 17.08.2022
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Турция приняла решение назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:26
2022-08-17T16:29
в мире
турция
израиль
мевлют чавушоглу
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АНКАРА,17 авг — РИА Новости. Турция приняла решение назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту", — отметил он на пресс-конференции.Он также выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон.Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипотношений поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов."Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас", — подчеркнул он.В свою очередь, премьер-министр Яир Лапид заявил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является "важной экономической новостью для граждан Израиля".Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807692633.html
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в мире, турция, израиль, мевлют чавушоглу
В мире, Турция, Израиль, Мевлют Чавушоглу
14:26 17.08.2022 (обновлено: 16:29 17.08.2022)
 
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем

Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение восстановить дипотношения с Израилем

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА,17 авг — РИА Новости. Турция приняла решение назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту", — отметил он на пресс-конференции.
Он также выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипотношений поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов.
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"Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас", — подчеркнул он.
В свою очередь, премьер-министр Яир Лапид заявил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является "важной экономической новостью для граждан Израиля".
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
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