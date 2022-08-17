https://ria.ru/20220817/buryatiya-1810234780.html

Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях

Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях - РИА Новости, 17.08.2022

Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях

В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:44

2022-08-17T15:44

2022-08-17T15:44

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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник региональный главк Роспотребнадзора сообщил о решении вернуть масочный режим и скором подписании соответствующего указа.В правительстве пояснили, что маски необходимо носить при посещении медицинских и аптечных организаций, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, в общественном транспорте, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси, а также при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.Кроме того, в детских лагерях введен запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями. Допуск персонала к работе будет осуществляться по итогам тестирования на COVID-19.По информации Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в республике заболеваемость выросла в 1,7 раза.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19