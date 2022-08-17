https://ria.ru/20220817/buryatiya-1810234780.html
Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях
Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях - РИА Новости, 17.08.2022
Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях
В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:44
2022-08-17T15:44
2022-08-17T15:44
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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник региональный главк Роспотребнадзора сообщил о решении вернуть масочный режим и скором подписании соответствующего указа.В правительстве пояснили, что маски необходимо носить при посещении медицинских и аптечных организаций, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, в общественном транспорте, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси, а также при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.Кроме того, в детских лагерях введен запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями. Допуск персонала к работе будет осуществляться по итогам тестирования на COVID-19.По информации Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в республике заболеваемость выросла в 1,7 раза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Республика Бурятия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях
Бурятия официально ввела масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях
КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости.
В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает
пресс-служба правительства региона.
В понедельник региональный главк Роспотребнадзора сообщил о решении вернуть масочный режим и скором подписании соответствующего указа.
"В Бурятии введены дополнительные профилактические мероприятия против COVID-19. …Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Бурятии от 03 марта 2022 года №44", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что маски необходимо носить при посещении медицинских и аптечных организаций, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, в общественном транспорте, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси, а также при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.
Кроме того, в детских лагерях введен запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями. Допуск персонала к работе будет осуществляться по итогам тестирования на COVID-19.
По информации Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в республике заболеваемость выросла в 1,7 раза.