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Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях - РИА Новости, 17.08.2022
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Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях
Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях - РИА Новости, 17.08.2022
Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях
В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:44
2022-08-17T15:44
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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник региональный главк Роспотребнадзора сообщил о решении вернуть масочный режим и скором подписании соответствующего указа.В правительстве пояснили, что маски необходимо носить при посещении медицинских и аптечных организаций, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, в общественном транспорте, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси, а также при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.Кроме того, в детских лагерях введен запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями. Допуск персонала к работе будет осуществляться по итогам тестирования на COVID-19.По информации Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в республике заболеваемость выросла в 1,7 раза.
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общество, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Республика Бурятия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
15:44 17.08.2022
 
Бурятия ввела масочный режим в закрытых помещениях

Бурятия официально ввела масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. В Бурятии введен масочный режим – маски обязательны для ношения в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник региональный главк Роспотребнадзора сообщил о решении вернуть масочный режим и скором подписании соответствующего указа.
"В Бурятии введены дополнительные профилактические мероприятия против COVID-19. …Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Бурятии от 03 марта 2022 года №44", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что маски необходимо носить при посещении медицинских и аптечных организаций, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, в общественном транспорте, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси, а также при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.
Кроме того, в детских лагерях введен запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями. Допуск персонала к работе будет осуществляться по итогам тестирования на COVID-19.
По информации Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в республике заболеваемость выросла в 1,7 раза.
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