https://ria.ru/20220817/britaniya-1810206065.html
Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ
Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2022
Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ
Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:41
2022-08-17T13:41
2022-08-17T14:35
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны, хотя последнее опровергает эту информацию.По сведениям издания, теперь при наборе на службу в ВВС предпочтение будет отдаваться женщинам и этническим меньшинствам. Глава отдела по набору персонала даже подал в отставку в знак протеста и из-за опасений, что ограничения по набору могут подорвать значительность службы."Мы все действительно выступаем за многообразие и хотим видеть большую представленность во всех родах вооруженных сил, но <...> амбиции в отношении этнических целей <…> абсолютно безумны. Нет никакой научной или культурной подоплеки для непосредственно этих амбиций ", — приводит издание слова одного из источников.На этом фоне командующего ВВС Майкла Уигстона обвиняют в том, что он ради целей по этническому и гендерному многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны. А источники телеканала Sky News считают, что Уигстона даже следует привлечь к ответственности.В самих ВВС утверждения о прекращении набора на службу белых мужчин опровергли. Тем не менее там отметили, что делают все, чтобы поощрять набор из групп меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала.Daily Mail напоминает, что на протяжении многих лет британские власти подчеркивали важное значение улучшения ситуации с этническим и гендерным многообразием во всех трех видах вооруженных сил. Планировалось, что к концу десятилетия доля женщин-новобранцев повысится до 40 процентов, а представителей этнических меньшинств — до 20.
https://rsport.ria.ru/20220716/futbol-1802940225.html
https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html
https://ria.ru/20220507/boegotovnost-1787340167.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47d452fe2f4bc1c772b13e51ddefe30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
13:41 17.08.2022 (обновлено: 14:35 17.08.2022)
Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ
Daily Mail: Британские ВВС прекратили набор белых мужчин ради представителей нацменьшинств
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет газета Daily Mail
со ссылкой на источники в Министерстве обороны, хотя последнее опровергает эту информацию.
По сведениям издания, теперь при наборе на службу в ВВС предпочтение будет отдаваться женщинам и этническим меньшинствам. Глава отдела по набору персонала даже подал в отставку в знак протеста и из-за опасений, что ограничения по набору могут подорвать значительность службы.
"Мы все действительно выступаем за многообразие и хотим видеть большую представленность во всех родах вооруженных сил, но <...> амбиции в отношении этнических целей <…> абсолютно безумны. Нет никакой научной или культурной подоплеки для непосредственно этих амбиций ", — приводит издание слова одного из источников.
На этом фоне командующего ВВС Майкла Уигстона обвиняют в том, что он ради целей по этническому и гендерному многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны. А источники телеканала Sky News считают, что Уигстона даже следует привлечь к ответственности.
В самих ВВС утверждения о прекращении набора на службу белых мужчин опровергли. Тем не менее там отметили, что делают все, чтобы поощрять набор из групп меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала.
Daily Mail напоминает, что на протяжении многих лет британские власти подчеркивали важное значение улучшения ситуации с этническим и гендерным многообразием во всех трех видах вооруженных сил. Планировалось, что к концу десятилетия доля женщин-новобранцев повысится до 40 процентов, а представителей этнических меньшинств — до 20.