https://ria.ru/20220817/britaniya-1810206065.html

Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ

Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2022

Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ

Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:41

2022-08-17T13:41

2022-08-17T14:35

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны, хотя последнее опровергает эту информацию.По сведениям издания, теперь при наборе на службу в ВВС предпочтение будет отдаваться женщинам и этническим меньшинствам. Глава отдела по набору персонала даже подал в отставку в знак протеста и из-за опасений, что ограничения по набору могут подорвать значительность службы."Мы все действительно выступаем за многообразие и хотим видеть большую представленность во всех родах вооруженных сил, но <...> амбиции в отношении этнических целей <…> абсолютно безумны. Нет никакой научной или культурной подоплеки для непосредственно этих амбиций ", — приводит издание слова одного из источников.На этом фоне командующего ВВС Майкла Уигстона обвиняют в том, что он ради целей по этническому и гендерному многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны. А источники телеканала Sky News считают, что Уигстона даже следует привлечь к ответственности.В самих ВВС утверждения о прекращении набора на службу белых мужчин опровергли. Тем не менее там отметили, что делают все, чтобы поощрять набор из групп меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала.Daily Mail напоминает, что на протяжении многих лет британские власти подчеркивали важное значение улучшения ситуации с этническим и гендерным многообразием во всех трех видах вооруженных сил. Планировалось, что к концу десятилетия доля женщин-новобранцев повысится до 40 процентов, а представителей этнических меньшинств — до 20.

https://rsport.ria.ru/20220716/futbol-1802940225.html

https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html

https://ria.ru/20220507/boegotovnost-1787340167.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания