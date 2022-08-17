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Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2022
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Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ
Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2022
Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ
Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:41
2022-08-17T14:35
в мире
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны, хотя последнее опровергает эту информацию.По сведениям издания, теперь при наборе на службу в ВВС предпочтение будет отдаваться женщинам и этническим меньшинствам. Глава отдела по набору персонала даже подал в отставку в знак протеста и из-за опасений, что ограничения по набору могут подорвать значительность службы."Мы все действительно выступаем за многообразие и хотим видеть большую представленность во всех родах вооруженных сил, но &lt;...&gt; амбиции в отношении этнических целей &lt;…&gt; абсолютно безумны. Нет никакой научной или культурной подоплеки для непосредственно этих амбиций ", — приводит издание слова одного из источников.На этом фоне командующего ВВС Майкла Уигстона обвиняют в том, что он ради целей по этническому и гендерному многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны. А источники телеканала Sky News считают, что Уигстона даже следует привлечь к ответственности.В самих ВВС утверждения о прекращении набора на службу белых мужчин опровергли. Тем не менее там отметили, что делают все, чтобы поощрять набор из групп меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала.Daily Mail напоминает, что на протяжении многих лет британские власти подчеркивали важное значение улучшения ситуации с этническим и гендерным многообразием во всех трех видах вооруженных сил. Планировалось, что к концу десятилетия доля женщин-новобранцев повысится до 40 процентов, а представителей этнических меньшинств — до 20.
https://rsport.ria.ru/20220716/futbol-1802940225.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
13:41 17.08.2022 (обновлено: 14:35 17.08.2022)
 
Британские ВВС приостановили набор белых мужчин, пишут СМИ

Daily Mail: Британские ВВС прекратили набор белых мужчин ради представителей нацменьшинств

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании престали принимать на службу белых мужчин, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны, хотя последнее опровергает эту информацию.
По сведениям издания, теперь при наборе на службу в ВВС предпочтение будет отдаваться женщинам и этническим меньшинствам. Глава отдела по набору персонала даже подал в отставку в знак протеста и из-за опасений, что ограничения по набору могут подорвать значительность службы.
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"Мы все действительно выступаем за многообразие и хотим видеть большую представленность во всех родах вооруженных сил, но <...> амбиции в отношении этнических целей <…> абсолютно безумны. Нет никакой научной или культурной подоплеки для непосредственно этих амбиций ", — приводит издание слова одного из источников.
На этом фоне командующего ВВС Майкла Уигстона обвиняют в том, что он ради целей по этническому и гендерному многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны. А источники телеканала Sky News считают, что Уигстона даже следует привлечь к ответственности.
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В самих ВВС утверждения о прекращении набора на службу белых мужчин опровергли. Тем не менее там отметили, что делают все, чтобы поощрять набор из групп меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала.
Daily Mail напоминает, что на протяжении многих лет британские власти подчеркивали важное значение улучшения ситуации с этническим и гендерным многообразием во всех трех видах вооруженных сил. Планировалось, что к концу десятилетия доля женщин-новобранцев повысится до 40 процентов, а представителей этнических меньшинств — до 20.
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