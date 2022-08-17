https://ria.ru/20220817/avtovaz-1810179720.html

"АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta

"АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta - РИА Новости, 17.08.2022

"АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta

"АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta, модель выпускается "дочкой" автопроизводителя "ПСА Вис-Авто", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:07

2022-08-17T12:07

2022-08-17T12:14

авто

автоваз

lada granta

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta, модель выпускается "дочкой" автопроизводителя "ПСА Вис-Авто", говорится в сообщении компании."Lada сообщает о старте продаж коммерческих версий Lada Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией АО "АвтоВАЗ" - АО "ПСА Вис-Авто", - отмечается в сообщении.В "АвтоВАЗе" рассказали, что в линейку коммерческих Lada Granta входит 11 моделей с различными типами грузового отсека. Все автомобили имеют полурамную компоновку с задней рессорной подвеской, оснащаются двухместной кабиной, двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Грузоподъемность автомобилей, в зависимости от модификации, составляет от 790 до 915 килограммов.В базовую комплектацию коммерческих версий Granta входит электроусилитель руля, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка."Легкие коммерческие версии Lada Granta 2022 модельного года - самое доступное предложение в классе, которое оптимально подходит для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности. Коммерческие модели Lada пользуются достаточно устойчивым спросом. За 7 месяцев 2022 года реализовано более 4000 автомобилей класса LCV различных модификаций", - отметил вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220815/lada-1809701775.html

https://ria.ru/20220809/avtovaz-1808264101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, автоваз, lada granta, россия